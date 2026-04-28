Olot incrementa les sancions per beure alcohol al carrer o tenir actituds incíviques que molestin els veïns
També es restringeix l'horari per estar-se als parcs i zones verdes de la ciutat durant les nits
El ple de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat un increment de les sancions per actituds incíviques. D'aquesta manera, el consistori "posa al dia" l'ordenança que estava en vigor des de 2013. Entre les multes que s'han incrementat hi ha la de beure alcohol al carrer o tenir actituds que generin molèsties als veïns. A més, també es restringeix l'horari nocturn per fer ús de parcs públics o zones verdes de la capital de la Garrotxa. En aquest sentit, el text aprovat en el ple d'aquest dilluns remarca que "tothom té l'obligació d'utilitzar correctament els espais públics de la ciutat i els seus serveis, el mobiliari urbà i la resta d'elements que hi estan ubicats". El text s'ha aprovat amb els vots a favor de Junts, ERC i Activem.
A partir d'ara consumir alcohol al carrer suposarà una sanció de 750 euros, molestar els veïns amb crits al carrer pot implicar desembutxacar-se 300 euros, orinar, vomitar o escopir al carrer seran també 300 euros i fer malbé el mobiliari urbà o l'espai públic pot arribar als 750 euros. Són només quatre exemples de l'increment de sancions que ha aprovat l'Ajuntament d'Olot en el ple d'aquest dilluns.
A més, també es contemplen sancions de 3.000 euros per punxar la llum de la via pública, 750 per fer pintades al mobiliari urbà -que es doblaria en cas de ser en vehicles de transport públic o en elements patrimonials històrics- , 300 per no recollir les deposicions de les mascotes al carrer o fins a 1.500 euros pot costar enganxar cartells, adhesius o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda en edificis i instal·lacions municipals o en monuments o edificis protegit o catalogats.
Faltar el respecte a un funcionari o treballador municipal o un agent de l'autoritat també es multarà amb 750 euros i amb 500 si una persona es nega a identificar-se o es resisteix a tasques d'inspecció. Finalment, posar la música prou alta per a molestar els veïns suposarà una sanció de 400 euros.
Totes aquestes mesures ja estaven contemplades en una ordenança de 2013 que ara l'Ajuntament d'Olot ha "posat al dia" amb increment de l'import de les multes. El text s'ha aprovat amb els vots a favor dels dos grups de l'equip de govern Junts i ERC, a més d'Activem Olot. Només el regidor de Vox hi ha votat en contra, mentre que la CUP i el PSC s'han abstingut.
