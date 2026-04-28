Orriols troba "repugnant" que el PSC vulgui "imposar als ripollesos la presència de dos estranys" a l'Ajuntament
El ple formalitza les renúncies d'Enric Pérez i Ana Avilés i les dues cadires queden de moment buides
Sílvia Orriols ha considerat "repugnant" que el PSC vulgui "imposar als ripollesos la presència de dos estranys" a l'Ajuntament. L'alcaldessa de Ripoll ho ha dit durant el ple que ha oficialitzat la renúncia d'Enric Pérez i Ana Avilés, els dos regidors socialistes forçats a dimitir pel partit després d'haver permès amb una abstenció que els pressupostos del municipi s'aprovessin. Orriols els ha agraït "la lleialtat a Ripoll per damunt de les sigles" i ha lamentat la reacció "desmesurada" del partit contra ells "només per haver pensat en clau local". També s'ha mostrat contenta "com a independentista" d'haver "desarticulat" el PSC a Ripoll "encara que hagi estat sense voler". Les dues cadires socialistes segueixen de moment buides.
Orriols ha admès que ningú del consistori va "intuir" l'abast de l'abstenció de Pérez i Avilés en la votació dels comptes públics, una votació que, ha volgut deixar clar la líder d'Aliança Catalana, no havia estat "pactada prèviament". De fet, ha indicat que abans de començar el ple el seu partit assumia que aniria a una segona qüestió de confiança, la fórmula que ja va haver d'utilitzar per aprovar els primers pressupostos del seu mandat.
"Les mesures de la cúpula del PSC són desmesurades, fruit de la irascibilitat i por que els genera Aliança Catalana, més que no pas d'una estratègia raonada", ha afirmat Orriols, per a la qual "ha quedat a bastament acreditat que se'ls en refum el dia a dia dels ripollesos".
A parer seu, el PSC necessitava "dos caps de turc" per "mantenir el relat oficial contra la suposada extrema dreta en l'àmbit de Catalunya i pel camí han sacrificat el mateix grup local a Ripoll sense contemplacions". La desfeta del grup local del PSC a la capital ripollesa ha quedat palesa també durant el ple, quan el secretari ha llegit, en el marc dels textos de renúncia dels dos regidors, que cap dels membres de la llista electoral, del 3 al 17, ha volgut agafar-los el relleu.
Per tot plegat, Orriols s'ha mostrat "contenta com a independentista" d'haver "desarticulat" el PSC a Ripoll "encara que hagi estat sense voler", però ha reconegut que li sap greu que dues persones "implicades en el teixit social del municipi" hagin "pagat un preu tan alt només per pensar en clau local". "Són coses d'aquelles de l'alta política que la resta de mortals no arribem a comprendre", ha ironitzat.
I ha estat aleshores quan ha considerat "repugnant" que la cúpula del PSC vulgui "imposar" dos regidors "de fora" que "no han estat votats pels ripollesos", en al·lusió a la cerca de dues persones per ocupar les cadires buides que duen a terme els socialistes. "Rebuig total per part nostra a la decisió socialista d'imposar als ripollesos la presència de dos estranys en aquesta sala de plens", ha reblat.
ERC i Som Ripoll també ho rebutgen
Des d'ERC-AM, Chantal Pérez ha condemnat "de forma rotunda" la manera com s'ha produït la dimissió dels dos regidors socialistes, una manera que ha considerat "injusta, autoritària i desproporcionada".
De la seva banda, Joaquim Colomer, del grup independent Som Ripoll, ha destacat que, com a grup no adscrit a cap formació d'abast nacional, "no entenem aquestes ingerències constants de grans partits que prenen decisions en lloc dels regidors".
"Ho hem vist en diferents ocasions i els últims que han rebut són l'Enric i l'Anna. Lamentem una decisió que resta i deixa sense emparentar amb regidories molts dels ripollesos que van fer confiança als dos regidors i a les seves sigles", ha expressat.
Finalment, Montsina Llimós, de Junts, també ha intervingut per agrair la feina dels dos regidors, però no ha volgut fer valoracions sobre els fets.
- Milers de persones fan cua a la Devesa per participar al macrocàsting d'«Enredados»
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres