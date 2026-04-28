Protecció Civil reforça la plantilla a Girona amb l'augment de tres a vuit efectius
L'objectiu del Govern és ampliar la capacitat d’acompanyament als municipis en la planificació i gestió de les emergències
El servei territorial de Protecció Civil a Girona passarà de tres a vuit persones en el marc del reforç que el Govern ha iniciat arreu de Catalunya per ampliar la capacitat d’acompanyament als municipis en la planificació i gestió de les emergències. L’equip gironí estarà format per sis homes, entre els quals el cap del servei, i dues dones, amb una mitjana d’edat de 40 anys. Donarà cobertura a set comarques, 208 municipis i un territori amb més de 800.000 habitants.
L’ampliació forma part del pla del Departament d’Interior per reforçar els serveis territorials de Protecció Civil i avançar cap als 447 efectius l’any 2027 arreu de Catalunya. En aquesta primera fase del desplegament, el cos compta ja amb uns 200 professionals i els vuit serveis territorials han incorporat una quarantena de persones. A més de Girona, també s’han reforçat els equips de Catalunya Central, Lleida, Barcelona, Tarragona, Alt Pirineu i Aran i Terres de l’Ebre, i s’ha creat un nou servei territorial al Penedès.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha defensat que aquest desplegament és un pas «molt important» per reforçar els serveis d’atenció a les emergències i per avançar «de la mà del món local» en la territorialització de Protecció Civil. Segons el Govern, aquests serveis són una peça clau per donar suport als ajuntaments i als alcaldes en la planificació dels riscos, la sensibilització de la població, l’autoprotecció de les empreses i la resposta davant situacions d’emergència.
Ampliació del parc mòbil
El reforç no serà només de personal. Interior també preveu ampliar de manera significativa el parc mòbil de Protecció Civil, que passarà dels 10 vehicles actuals a 108 en dos anys. Parlon ha remarcat que tant l’increment de recursos humans com materials ha de permetre consolidar l’estratègia de Protecció Civil de Catalunya i millorar la capacitat d’actuació al territori.
El nou servei territorial del Penedès, creat en aquesta fase, estarà format per un cap, tres tècnics i un administratiu. Fins ara, les emergències d’aquest àmbit es gestionaven des dels serveis territorials de Barcelona, la Catalunya Central i Tarragona. Segons Interior, la creació d’aquest nou equip ha de facilitar una gestió més propera dels riscos i dels reptes vinculats al canvi climàtic.
A la Catalunya Central, el servei passa de quatre a vuit persones, mentre que a Lleida també creix de tres a vuit. A Barcelona, l’equip s’ampliarà de sis a quinze persones, cinc de les quals encara pendents d’incorporar-se. Tarragona dobla el personal i passa de cinc a deu treballadors, amb especial atenció al risc químic pel pes del polígon petroquímic. A l’Alt Pirineu i Aran, el servei creix d’una a cinc persones, dues encara pendents d’incorporació, i a les Terres de l’Ebre passa de dos a cinc professionals, en un territori especialment exposat als riscos meteorològics, d’inundacions, d’incendis i també al risc nuclear.
