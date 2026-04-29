Banyoles es converteix en territori "bikefriendly"
Quaranta negocis de la ciutat obtenen aquest certificat de cicloturisme
Banyoles ha estat reconeguda amb la certificació de ‘Territori Bikefriendly’ en reconeixement al compromís de la ciutat amb el cicloturisme. En aquest sentit, un total de 40 negocis de la ciutat han rebut avui aquest certificat, a més de l’Oficina de Turisme i els museus Darder i Arqueològic, que ha d'ajudar a posicionar el municipi com una destinació "amigable" amb el cicloturisme.
Dels 40 negocis hi ha 17 allotjaments, 11 establiments de restauració, vuit negocis especialitzats en ciclisme, tres centres de serveis esportius i un centre de salut.
El cost de l’actuació, inclosa en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació Banyoles (PSTD) - Ciutat de l’Aigua i finançada amb fons Next Generation, ha estat de 15.650 euros.
El setembre de l'any passat es va presentar la marca ‘Banyoles Cycling’ per potenciar el cicloturisme a la ciutat. La creació d’aquesta marca va suposar l’inici de la certificació de Banyoles com a destinació "Bikefriendly". El certificat és un reconeixement que distingeix aquelles destinacions que ofereixen condicions òptimes, segures i atractives per a ciclistes de diferents nivells i perfils.
La regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Banyoles, Anna Tarafa, ha destacat que la certificació "no és només un segell de qualitat, és un full de ruta, un aval de qualitat i un compromís compartit de millora continua cap a un model turístic més intel·ligent, inclusiu i resilient”, i ha afegit que “promou un model de turisme sostenible i saludable en totes les seves dimensions, des de l’econòmica, la socio-cultural i la mediambiental”.
La certificació exigeix que el territori tingui una oferta coherent i de qualitat en termes de rutes ciclistes, productes turístics especialitzats i serveis associats.
Subscriu-te per seguir llegint
