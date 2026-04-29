La Creu Roja atén més de 1.670 persones a Girona en programes d’ocupació durant el 2025
La taxa mitjana d'inserció laboral se situa al 42%
La Creu Roja va atendre l'any passat més de 1.670 persones en el conjunt de la província de Girona a través dels seus programes d’ocupació. L'entitat també va proporcionar 11.897 respostes d'informació, orientació, activació, acompanyament i seguiment.
Els programes s’adrecen principalment a persones amb dificultats per accedir al mercat laboral. Del total de participants, el 61% van ser homes. Per franges d'edat, van beneficiar més de 400 joves i 984 persones majors de 45 anys.
La taxa mitjana d'inserció laboral es va situar al 42%. Al llarg del 2025, un total de 405 persones van accedir a una feina.
La Creu Roja també destaca la col·laboració amb el teixit empresarial gironí. Durant l’any passat, 243 empreses van participar en els programes d’ocupació, fet que va permetre generar més de 581 aliances vinculades a la inserció laboral.
La formació va ser un altre dels eixos de treball. El 2025, un total de 208 persones van participar en accions formatives. L'entitat va dur a terme set accions formatives, amb 894 hores de formació.
Les dones continuen sent un dels col·lectius prioritaris dels programes d’ocupació de l’entitat, ja que representen el 64% de les persones participants en itineraris intensius.
De cara a aquest any, l’àrea d’Ocupació de la Creu Roja ha fixat quatre prioritats: donar suport a l'accés a llocs de treball estables i de qualitat davant la persistència de la pobresa laboral; contribuir a reduir les bretxes de gènere reforçant l'autonomia econòmica de les dones, la professionalització de les cures i la corresponsabilitat; acompanyar les transicions laborals derivades de la transformació digital per evitar que les persones amb menys qualificació digital quedin excloses de les noves oportunitats; i combatre l'edatisme laboral posant en valor l'experiència i el talent sènior.
