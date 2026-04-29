Fer exercici per recepta: sis CAPs de l’àrea gironina prescriuran activitat física com a teràpia
El programa connectarà l’atenció primària amb equipaments i consells esportius perquè els pacients segueixin plans supervisats per professionals
Sis equips d’atenció primària de la Regió Sanitària de Girona començaran al maig el desplegament del Programa de Prescripció Esportiva, una iniciativa del Govern que vol incorporar l’activitat física i l’esport com una eina terapèutica dins del sistema sanitari. Els CAP que formaran part d’aquesta primera fase són els de Palafrugell, Girona-Montilivi, Roses, Lloret de Mar, l’Escala i Pineda de Mar. Cal tenir present que la regió sanitària també engloba l'Alt Maresme.
El programa permetrà que els professionals sanitaris puguin prescriure exercici físic als pacients a través d’una recepta impresa i derivar-los a programes supervisats per educadors físics esportius del seu entorn. L’objectiu és millorar la salut i la qualitat de vida de persones amb determinades malalties o situacions de salut, incorporant l’activitat física com una eina de prevenció i tractament.
La iniciativa, impulsada pels departaments d’Esports i Salut, arrenca en una primera fase amb una cinquantena d’equips d’atenció primària de 80 municipis catalans. El Govern destaca que el programa representa un pas endavant perquè, per primer cop, l’eina digital de prescripció esportiva s’incorpora a l’ECAP, el sistema d’història clínica informatitzada que utilitzen els professionals de la xarxa d’atenció primària.
Això farà possible que la prescripció d’exercici físic s’integri en els circuits habituals dels CAPs. A partir de la situació de salut de cada pacient, el professional sanitari podrà derivar-lo a un equipament esportiu o a un consell esportiu, on rebrà l’assessorament d’un educador físic esportiu. Aquest professional serà l’encarregat d’adaptar el programa d’exercici a les característiques individuals de cada persona i de supervisar-ne el seguiment.
El Govern defensa que el desplegament vol reforçar el paper de l’esport i l’activitat física com a element de salut pública, en un context en què la cura de la salut també es vol impulsar fora del sistema sanitari. Segons l’executiu, l’exercici físic pot contribuir a prevenir malalties cardiovasculars, diabetis tipus 2, hipertensió arterial i obesitat, i també té beneficis sobre la salut mental, el benestar emocional, l’autonomia, la força, la mobilitat i la memòria.
El conseller d’Esports, Berni Álvarez, ha subratllat que el programa parteix d’una visió integral de la salut i ha defensat que l’esport i l’activitat física són una eina preventiva clau. Segons Álvarez, la prescripció esportiva és «un instrument molt potent» per afavorir la cohesió social i el benestar de la ciutadania, alhora que posa en valor la tasca dels professionals de l’esport.
Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha remarcat que l’activitat física deixa de ser només un missatge general i passa a formar part de l’atenció a la persona, integrada dins del sistema sanitari i connectada amb els recursos esportius i comunitaris del territori. Fernández ha destacat que la prescripció esportiva neix de l’evidència científica per oferir solucions pràctiques a les persones que necessiten suport per incorporar l’activitat física al seu dia a dia de manera segura i progressiva.
Mapatge d'activitat física
Abans del desplegament, el Departament d’Esports ha elaborat un mapatge dels recursos comunitaris d’activitat física existents a Catalunya. Aquest diagnòstic ha permès classificar les activitats i programes disponibles en dirigides, esportives i aquàtiques, i identificar l’oferta adreçada a diferents grups d’edat. Segons el Govern, gairebé la meitat de les activitats detectades estan orientades a persones adultes, tot i que també s’ha posat el focus en els joves.
El programa també compta amb un equip tècnic del Departament d’Esports, format per professionals amb expertesa i set agents territorials repartits arreu de Catalunya. Aquest equip s’encarregarà d’harmonitzar i validar les activitats existents, impulsar-ne de noves i generar sinergies entre l’àmbit sanitari, esportiu i comunitari.
- Milers de persones fan cua a la Devesa per participar al macrocàsting d'«Enredados»
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres