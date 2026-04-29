Identifiquen a Girona la presumpta autora d’una estafa de 40.000 euros a un home de Toledo

La víctima va ser captada a través de les xarxes socials i va realitzar nou transferències bancàries sota la promesa d'altes rendibilitats

Agents de la "cibercomandància" de la Guàrdia Civil treballant, foto d'arxiu. / Guàrdia Civil

Girona

La Guàrdia Civil ha resolt una estafa de 40.000 euros amb falses promeses d'inversió a un home de Toledo. La víctima va denunciar el cas a través de la seu electrònica de la policia i, finalment, l'equip de Cibercomandància va poder identificar la presumpta autora, una dona de nacionalitat francesa i amb domicili a comarques gironines, que no han pogut localitzar. El denunciant va explicar que, a través de diverses xarxes socials, va detectar anuncies de suposades inversions amb alta rendibilitat. Després d'accedir a un dels enllaços, se la va redirigir a un grup de Whatsapp, administrat per un suposat professor expert en l'àmbit.

Després d'analitzar el perfil de la víctima, li van començar a recomanar inversions que, presumptament, s'adequaven als seus interessos i van posar a la seva disposició un fals assistent encarregat de resoldre els seus dubtes. A través d'un seguit de converses, els autors van aconseguir generar un clima de confiança que va culminar amb la invitació a formar part d'un grup "selecte" d'inversors.

La gestió de les suposades inversions es feia a través d'una aplicació instal·lada als dispositius mòbils de la víctima, reforçant-ne la credibilitat. Un cop van aconseguir tota la seva confiança, va realitzar un total de nou transferències bancàries per un import proper als 40.000 euros, sota la promesa d'aconseguir, en poc temps, uns beneficis aproximats del 15%.

Els agents van analitzar les comunicacions i van rastrejar els diners transferits. Les actuacions van permetre identificar, com a presumpta autora, una dona de nacionalitat francesa i amb domicili a la província de Girona. La dona, però, es troba en parador desconegut.

Notícies relacionades

A més, s'han sol·licitat diverses ordres europees d'investigació dirigides a Romania, Luxemburg, Itàlia i Dinamarca, així com una comissió rogatòria a Irlanda, per continuar rastrejant les quantitats estafades i aconseguir aclarir totalment els fets.

  1. Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
  2. Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
  3. Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
  4. Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
  5. Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
  6. Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
  7. Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
  8. Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge

La Fundació Jordi Comas Matamala premia trajectòries vinculades al turisme, la cultura i el territori

Identifiquen a Girona la presumpta autora d’una estafa de 40.000 euros a un home de Toledo

Nou conveni d’hostaleria a Catalunya: els cambrers milloraran salaris i augmentaran dies de vacances

Previsions astrològiques per Roser Bona de l’1 al 7 de maig de 2026

La UGT i CCOO fixen l'accés a l'habitatge i la lluita contra l'extrema dreta com a prioritats en l'1 de Maig a Girona

Íñiguez, abans d'obrir el play-off: "Farem el que puguem amb el que tinguem"

L'Ajuntament de Girona i les brigades municipals tanquen un acord amb millores salarials

La IA permet crear el primer atles del sistema reproductiu durant la menopausa

