L’oposició de Queralbs força un ple per exigir sessions trimestrals
ERC i Candidatura de Progrés denuncien "manca de transparència i incompliments" en la convocatòria dels plens ordinaris
L’oposició de Queralbs va forçar aquest dilluns la celebració d’un ple extraordinari per denunciar els "incompliments del govern municipal" en la convocatòria dels plens ordinaris. La sessió es va acabar celebrant in extremis, després que el secretari municipal l’hagués de convocar automàticament perquè no s’havia fet dins del termini legal establert.
Els regidors a l’oposició, Francesc Coll, d’ERC, i Genís Coll, de Candidatura de Progrés, van impulsar la iniciativa davant el que consideren una vulneració tant de la normativa vigent com dels acords adoptats pel mateix ple. Segons van exposar, el consistori no ha complert ni amb el mínim de quatre sessions anuals que fixa la llei per als municipis de menys de 5.000 habitants ni amb el calendari acordat el juliol del 2023, que preveia plens trimestrals el segon dijous de gener, abril, juliol i octubre.
Durant el debat, l’oposició va denunciar que aquesta situació «limita la transparència i buida de contingut el ple com a òrgan de control». També va advertir que la manca de regularitat pot tenir conseqüències pràctiques en el funcionament municipal, com ara dificultats per aprovar els pressupostos dins el termini previst.
«Deixadesa i arrogància»
Francesc Coll va qualificar l’actuació del govern de «deixadesa i arrogància» i va retreure a l’alcaldessa Maria Immaculada Constans (Junts) la manca de solucions per garantir la regularitat institucional. Finalment, el ple va aprovar per unanimitat reiterar l’obligació de celebrar les sessions amb periodicitat trimestral i en les dates establertes.
L’acord, segons explica ERC, també insta l’alcaldessa a complir aquesta periodicitat i encarrega al secretari municipal un informe sobre les possibles conseqüències jurídiques dels incompliments. Els grups de l’oposició van insistir en la necessitat de recuperar la normalitat institucional i van alertar que la manca de convocatòria regular dels plens erosiona la confiança ciutadana. També van denunciar que les actes no es publiquen al portal de transparència des del 2024, un fet que, segons sostenen, debilita el funcionament democràtic del municipi i dificulta el seguiment de l’activitat municipal per part dels veïns.
