El PSC ja té relleu a Ripoll després de la crisi per haver aprovat els pressupostos d’Orriols
Paco Morillo i Jorge Iglesias assumiran el grup municipal després de la dimissió dels dos regidors socialistes que es van abstenir
El PSC ja té relleu a Ripoll després de la crisi oberta per l’abstenció dels dos regidors socialistes que va permetre aprovar els pressupostos del govern de Sílvia Orriols. El partit ha proposat Paco Morillo i Jorge Iglesias com a nous representants a l’Ajuntament, en una nova etapa després de forçar la dimissió dels dos edils i dissoldre l’agrupació local.
La crisi va esclatar a principis d’abril, quan els dos regidors del PSC a Ripoll es van abstenir en la votació dels comptes municipals. Aquella decisió va facilitar que el pressupost del govern d’Aliança Catalana tirés endavant i va provocar la reacció de la direcció socialista. La federació gironina va acordar posteriorment dissoldre l’agrupació de Ripoll i crear una comissió gestora, argumentant que la “línia vermella de no pactar amb l’extrema dreta s’ha de respectar a tot Catalunya”.
Després d’aquell moviment, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, va explicar que el partit treballava “intensament” per trobar nous lideratges al municipi. Moret també va avançar que les persones que assumissin aquesta responsabilitat no formarien part de la llista electoral socialista a Ripoll.
Els escollits són Paco Morillo i Jorge Iglesias. Segons el PSC, tots dos entomen “un treball difícil” i tindran l’encàrrec de remarcar el compromís del partit amb Ripoll i amb “els valors d’igualtat i de democràcia que representen totes les esquerres al municipi”.
Paco Morillo, veí de Ripoll, va desenvolupar tota la seva trajectòria laboral a Fibran Group i ha estat vinculat a la UGT, sindicat amb el qual va exercir com a representant sindical al comitè de la seva empresa durant més de vint anys. També ha estat entrenador de futbol a Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, a més d’entrenador de futbol sala i àrbitre d’aquest esport.
Jorge Iglesias, nascut a Montevideo, va arribar a Catalunya arran de la situació política del seu país. Ha treballat a Artigas Alimentària, on va ser representant sindical, i durant divuit anys va exercir de secretari d’organització de la Unió Territorial de la UGT a les comarques gironines. Actualment jubilat, participa en projectes de la UGT al Ripollès adreçats a joves i joves immigrants.
El PSC destaca que Morillo i Iglesias són dues persones conegudes i estimades al Ripollès i en subratlla la trajectòria a favor de la diversitat, la inclusió i els valors humans i progressistes.
