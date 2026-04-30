El vi empordanès rep un reconeixement pel seu paper de promoció del turisme
El guardó destaca els 50 anys d’activitat de la denominació en la promoció turística del territori
La DO Empordà ha rebut el Premi T 3 Pioners per la seva contribució a l’impuls del turisme. El reconeixement s’ha lliurat aquesta setmana a Platja d’Aro, durant el XIII Memorial Jordi Comas Matamala, i posa l’accent en els 50 anys d’activitat de la denominació en l’àmbit de la promoció turística.
El Consell Regulador de la DO Empordà ha estat distingit amb un guardó que reconeix persones, empreses o institucions que han tingut un paper precursor en el fenomen turístic, entès en un sentit ampli. En l’exposició de motius, el premi s’ha concedit a la denominació “pels seus 50 anys d’exitosa activitat” en la promoció turística.
El Premi T 3 Pioners és una iniciativa conjunta de la Fundació Climent Guitart, de Lloret de Mar; la CETT Fundació, de Barcelona, i la Fundació Jordi Comas. El guardó vol posar en valor la visió compartida de tres figures vinculades al turisme al país: Climent Guitart, Gaspar Espuña i Jordi Comas.
El vi empordanès, una marca vinculada al turisme gironí
La presidenta de la DO Empordà, Carme Casacuberta, va recollir el premi de mans de la presidenta del Patronat de la Fundació Jordi Comas Matamala, Carme Hospital; la presidenta de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabañas, i el president de CETT Fundació, Narcís Coll.
Abans del lliurament, l’exgerent del Grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, va introduir el premi destacant l’aportació històrica del món del vi, l’evolució cap a la qualitat i la visió de futur de la DO Empordà, que va definir com “una marca ben present al turisme gironí”.
El llegat de Jordi Comas a la Costa Brava
El Memorial Jordi Comas Matamala se celebra anualment amb un doble objectiu: recordar el llegat de l’empresari del sector de l’hostaleria i la restauració, i reconèixer persones o institucions que han contribuït al desenvolupament del turisme a la Costa Brava i a Catalunya.
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Les escales de la Catedral de Girona s'engalanaran per celebrar l'Any Gaudí en la 71a edició de Temps de Flors
- «Ahir em vaig connectar amb la difunta tia Ángela»
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Veïns de la Font de la Pólvora fan fora del barri un home condemnat per assassinat
- La Generalitat posa ordre al negoci del bruc que surt dels boscos gironins
- Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona