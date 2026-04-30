Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironaocupes Gironabarri de la Font de la PólvoraMarta MadrenasCaixaBankgermans RocaSpar GironaTemps de Flors
instagramlinkedin

El vi empordanès rep un reconeixement pel seu paper de promoció del turisme

El guardó destaca els 50 anys d’activitat de la denominació en la promoció turística del territori

La presidenta de la DO Empordà, Carme Casacuberta, amb el Premi T 3 Pioners, lliurat durant el XIII Memorial Jordi Comas Matamala a Platja d'Aro / DO Empordà

Jesús Badenes

Castell-Platja d'Aro

La DO Empordà ha rebut el Premi T 3 Pioners per la seva contribució a l’impuls del turisme. El reconeixement s’ha lliurat aquesta setmana a Platja d’Aro, durant el XIII Memorial Jordi Comas Matamala, i posa l’accent en els 50 anys d’activitat de la denominació en l’àmbit de la promoció turística.

El Consell Regulador de la DO Empordà ha estat distingit amb un guardó que reconeix persones, empreses o institucions que han tingut un paper precursor en el fenomen turístic, entès en un sentit ampli. En l’exposició de motius, el premi s’ha concedit a la denominació “pels seus 50 anys d’exitosa activitat” en la promoció turística.

El Premi T 3 Pioners és una iniciativa conjunta de la Fundació Climent Guitart, de Lloret de Mar; la CETT Fundació, de Barcelona, i la Fundació Jordi Comas. El guardó vol posar en valor la visió compartida de tres figures vinculades al turisme al país: Climent Guitart, Gaspar Espuña i Jordi Comas.

El vi empordanès, una marca vinculada al turisme gironí

La presidenta de la DO Empordà, Carme Casacuberta, va recollir el premi de mans de la presidenta del Patronat de la Fundació Jordi Comas Matamala, Carme Hospital; la presidenta de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabañas, i el president de CETT Fundació, Narcís Coll.

Abans del lliurament, l’exgerent del Grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, va introduir el premi destacant l’aportació històrica del món del vi, l’evolució cap a la qualitat i la visió de futur de la DO Empordà, que va definir com “una marca ben present al turisme gironí”.

El Memorial Jordi Comas Matamala se celebra anualment amb un doble objectiu: recordar el llegat de l’empresari del sector de l’hostaleria i la restauració, i reconèixer persones o institucions que han contribuït al desenvolupament del turisme a la Costa Brava i a Catalunya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents