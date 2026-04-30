Esquadres 2026: Una reanimació a Banyoles, un rescat al mar a Lloret i una persecució des de Ripoll, entre les actuacions reconegudes pels Mossos
La Regió Policial de Girona lliura 28 medalles i 453 felicitacions per les Esquadres que han fet l'acte central a Torroella i se celebraran fins el 7 de maig amb diversos punts
La Regió Policial de Girona dels Mossos d’Esquadra ha celebrat aquest dijous, 30 d’abril, l’acte de les Esquadres 2026 a l’Espai Ter de Torroella de Montgrí, on també s’ha fet la commemoració corresponent a l’Àrea Bàsica Policial de la Bisbal d’Empordà. La diada policial ha servit per reconèixer actuacions destacades del cos a les comarques gironines, algunes de les quals van ser determinants per salvar vides, detenir autors de robatoris o evitar situacions de greu risc a la via pública.
Enguany, a la Regió Policial de Girona es lliuren 28 medalles -nou de les quals ja es van entregar en els actes centrals del cos, celebrats el dimecres 22 a Barcelona- i 453 felicitacions. D’aquestes, 312 corresponen a les comissaries de Girona, Figueres, Roses, la Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de GuíxolsBlanesSanta Coloma de FarnersOlot i Ripoll. Les 141 restants són per a efectius de serveis regionals com l’Àrea Regional de Trànsit, la Divisió d’Investigació Criminal, l’Àrea Regional de Recursos Operatius, els Tedax, la Policia Marítima o la Policia Administrativa, entre d’altres.
Els actes de les Esquadres 2026 a Girona s’allargaran fins al 7 de maig amb celebracions descentralitzades a diferents comissaries de la regió.
Rescat aquàtic
Una de les actuacions reconegudes és la de dos agents de la comissaria de Blanes que el 25 d’agost de l'any passat van rescatar un jove que estava a punt d’ofegar-se a la platja de Lloret de Mar. Els fets van passar cap a tres quarts de nou del vespre, quan un ciutadà va alertar que una persona jove i corpulenta, en estat molt ebri, havia entrat al mar i no podia sortir-ne pel fort onatge. Quan els agents van arribar al passeig Camprodon i Arrieta, van veure que el noi no s’aguantava dret i que una onada el va fer caure de cara a l’aigua. Davant el risc evident d’ofegament, els mossos es van introduir immediatament al mar, tot i la força de les onades i el pes de la roba. Amb dificultats, van aconseguir treure el jove de l’aigua i portar-lo fins a la sorra. La víctima, un turista italià de 17 anys, va ser atesa pels serveis mèdics i traslladada a l’Hospital Comarcal de Blanes per a observació.
També es guardona una actuació de la comissaria de Girona arran d’un robatori amb violència en un estanc de l’avinguda Jaume I. Els fets van passar el 16 de juliol de 2025, cap a dos quarts de dues del migdia, quan un home va intentar endur-se diversos cartrons de tabac. En aquell moment, una mossa en pràctiques fora de servei, que entrava al torn de tarda, va sentir els crits de la dependenta i va intervenir. L’agent va intentar retenir l’home, però aquest li va propinar un cop de puny a la cara. Malgrat l’agressió i la complexitat de la situació -l’home feia prop de dos metres d’alçada-, la mossa va aconseguir reduir-lo amb l’ajuda de dues persones fins a l’arribada d’una patrulla. El detingut, de 47 anys, va quedar arrestat per furt i atemptat contra agent de l’autoritat. L’agent va patir lesions lleus, amb contusions a la cara, i es va poder recuperar el material sostret.
Reanimació
A Banyoles, la ràpida reacció d’un caporal i una agent va ser determinant per salvar la vida d’un home de 48 anys que va patir una aturada cardiorespiratòria dins la pastisseria La Sal, a la plaça Major. Els fets van tenir lloc el 26 de gener de l'any passat. La patrulla feia tasques de seguretat ciutadana quan la Sala Regional de Comandament els va alertar que un home havia caigut a terra, no responia i no respirava.
Els agents van arribar al lloc en només tres minuts. En comprovar que l’home no tenia pols, van activar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) del vehicle policial i van iniciar les maniobres de reanimació. El DEA va indicar una primera descàrrega elèctrica i, posteriorment, una segona. Mentrestant, el caporal i l’agent es van anar alternant en el massatge cardíac. Dues ciutadanes, que eren infermeres, també es van oferir per col·laborar en la reanimació fins a l’arribada de l’ambulància i del SEM. Dies després, el 4 de febrer, els Mossos van tenir coneixement que l’home s’havia recuperat i ja era al seu domicili. L’alcalde de Banyoles, Miquel Nogué, va fer arribar l’agraïment pel treball realitzat. La intervenció ha estat destacada pel cos per la seva eficàcia, coordinació amb els serveis sanitaris i atenció als familiars de la víctima.
Una altra de les felicitacions correspon a una actuació vinculada a la comissaria de Ripoll. El 6 d’agost de 2025, cap a tres quarts d’una, un caporal fora de servei era a Sant Joan de les Abadesses quan va sentir crits d’«al lladre». L’agent i la seva parella van comunicar els fets a la comissaria de Ripoll i van seguir el vehicle amb què havien fugit els presumptes autors. La persecució va acabar a Olot, on es va aconseguir aturar el vehicle, identificar els ocupants i detenir-los. En l’actuació també es va recuperar una cadena d’or sostreta. Per aquests fets han estat reconeguts el caporal i una ciutadana.
Trànsit
L’Àrea Regional de Trànsit de Girona també ha rebut felicitacions per actuacions de risc. En una d’elles, els agents van aconseguir aturar i retirar de l’autopista un camió sostret, en una intervenció nocturna i en una zona completament fosca. L’actuació va permetre detenir l’autor per diversos delictes, entre els quals robatori o furt d’ús de vehicle, temptativa de robatori amb intimidació, conducció temerària i conduir sense haver obtingut mai el permís.
En una altra intervenció, un agent fora de servei va seguir amb el seu vehicle particular un conductor que circulava sota els efectes de l’alcohol i posava en greu perill la resta d’usuaris de la via. Finalment, el va poder aturar i el conductor va donar una taxa penal d’1,01 mg/l d’aire expirat.
