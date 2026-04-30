Famílies de joves amb problemes de salut mental troben un nou espai de suport a Girona
Impulsen un grup d’ajuda mútua per a pares i mares que necessiten compartir experiències
L’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques ha posat en marxa un nou recurs de suport adreçat a famílies d’infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental. La iniciativa neix en un context marcat per l’augment del malestar emocional entre la població jove i la pressió sobre els serveis assistencials.
Es tracta d’un Grup d’Ajuda Mútua (GAM) integrat dins del projecte «Cuida’t per cuidar», una proposta basada en l’acompanyament entre iguals i impulsada des del voluntariat. El grup vol oferir un espai segur i de confiança on les famílies puguin compartir experiències, expressar dubtes i sentir-se escoltades i compreses, sense judicis. L’objectiu és facilitar un entorn on poder «agafar aire» i cuidar-se mentre es cuida.
El GAM està dinamitzat per la nova comissió de famílies d’infants i adolescents de l’entitat, promoguda per Xavier Villarreal Piedra i Maria Crous Serra, pare i mare d’una adolescent amb problemes de salut mental. Tots dos han decidit canalitzar la seva experiència personal per donar suport a altres famílies que es troben en situacions similars.
Vivència compartida
En les primeres sessions hi han participat una quinzena de pares i mares amb realitats diverses, però amb una vivència compartida. La convocatòria inicial s’ha fet a través de professionals dels àmbits de la salut, els serveis socials i l’educació, amb la previsió d’ampliar-ne la difusió al conjunt de la ciutadania durant les properes setmanes.
Tot i que el projecte es plantejava inicialment per a les comarques del Gironès i el Pla de l’Estany, ja ha despertat l’interès de professionals d’altres territoris, com la Garrotxa, la Selva i el Baix Empordà. Segons l’entitat, aquesta resposta evidencia la manca de recursos específics per a les persones cuidadores de menors amb problemes de salut mental i la necessitat d’impulsar iniciatives centrades també en el seu benestar.
El grup es reuneix un cop al mes, cada tercer dijous a les sis de la tarda, al Casal Cívic i Comunitari Girona-La Rutlla. La propera sessió tindrà lloc el dijous 21 de maig.
L’associació també preveu reforçar el dispositiu amb serveis complementaris adreçats a les famílies, com la participació periòdica d’un professional de la psicologia per atendre dubtes i inquietuds, així com tallers d’artteràpia per a familiars i menors.
