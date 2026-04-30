Una gironina se situa entre els millors metges d’Espanya per tercer any consecutiu segons Forbes
La radioncòloga i divulgadora Virginia Ruiz treballa a l’hospital de Burgos i destaca per la seva faceta de divulgadora
La revista Forbes, una de les més prestigioses del món, ha publicat per novè any els noms més destacats i importants de la medicina a Espanya. Una classificació amb els 100 millors especialistes i que per tercer any consecutiu inclou una professional gironina.
Nascuda a la ciutat de Girona el 1966, Virginia Ruiz es va llicenciar en Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va especialitzar en radioncologia a l’hospital de l’Esperança de Barcelona i va completar la seva formació al Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York.
Ruiz ha celebrat el reconeixement a través de les xarxes socials destacant que «posa en valor la feina silenciosa de molts professionals compromesos cada dia amb els seus pacients». «Gràcies per visibilitzar l’excel·lència clínica, investigadora i humana de la medicina a Espanya», ha afegit.
Ruiz ha dedicat tota la seva carrera a l’oncologia radioteràpica a diversos hospitals espanyols, però des del 2005 desenvolupa la seva activitat assistencial a l’Hospital Universitari de Burgos.
Interessada en la divulgació a les xarxes socials, el 2012 va posar en marxa el blog Un Rayo de Esperanza, dirigit a pacients. A més, des del desembre del 2017 lidera el Projecte HONCOR per a la humanització de l’oncohematologia i radioteràpia. Així mateix, exerceix la docència com a professora adjunta a la Universitat de Burgos, al Programa Interuniversitari de l’Experiència.
Un dels objectius d’aquest blog, que també difon a través de les xarxes socials, és «posar llum sobre les ombres que envolten el càncer». Ruiz matisa que la idea va sorgir per una persona propera que va patir càncer de pulmó i es va adonar que encara hi ha molt desconeixement cap a la radioteràpia. «En aquell moment s’estava potenciant molt tot el tema de les xarxes socials i vaig trobar que era una bona oportunitat per afegir-m’hi per donar a conèixer aquesta especialitat a la població, ja que ningú més ho feia».
Divulgació a través d'un llibre
Per altra banda, Ruiz també és autora del llibre Tu historia no acaba aquí, una obra que vol acompanyar els pacients amb càncer i les seves famílies des del moment del diagnòstic i al llarg de tot el procés. El llibre es planteja com una eina d’orientació i suport emocional davant la incertesa i la por, amb l’objectiu d’ajudar a afrontar la malaltia amb més confiança i esperança.
Amb aquest llibre, Ruiz ha estat finalista als Premis GEPAC, coincidint amb el Dia del Llibre. La metgessa ha assegurat que ha estat «un privilegi» compartir aquest reconeixement amb treballs que ajuden a mirar el càncer «amb més veritat, més sensibilitat i més humanitat». També ha agraït a GEPAC (Grup espanyol de pacients amb càncer) que doni espai a iniciatives que «posen el focus en les persones».
La llista de Forbes reuneix professionals de reputació nacional i internacional per excel·lència en el desenvolupament de la seva activitat clínica, assistencial, divulgadora, investigadora i/o docent. El llistat de Forbes s’elabora basant-se en l’opinió de periodistes del sector sanitari i en funció de la presència d’aquests facultatius als mitjans, ocupació de llocs de rellevància, reconeixements i aportacions realitzades en l’àmbit de l’assistència, la docència i la investigació.
Subscriu-te per seguir llegint
