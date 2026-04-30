Junts denuncia al Senat la falta d’inversions a Rodalies i els problemes del servei a Girona
El senador gironí Joan Bagué retreu a Renfe la infraexecució a Catalunya i denuncia que és habitual que passatgers viatgin drets entre Barcelona i Girona
Junts per Catalunya ha denunciat aquest dijous al Senat la manca d’inversions a Rodalies i els problemes del servei ferroviari a Girona. Ho ha fet durant la compareixença del president de Renfe a la Comissió d’Investigació sobre l’estat de la xarxa, on el senador gironí Joan Bagué ha posat el focus en la infraexecució d’inversions a Catalunya i en les incidències que afecten tant Rodalies com els serveis de mitjana distància.
Bagué ha recordat que, entre els anys 2010 i 2023, només s’ha executat el 50,3% de les inversions pressupostades a Catalunya per part d’ADIF i Renfe. Segons les dades exposades pel senador, això ha deixat més de 5.600 milions d’euros sense executar en aquest període. “No estem parlant d’un retard puntual, sinó d’una dècada sencera d’infraexecució. I això, evidentment, té un impacte directe en l’estat de la xarxa”, ha afirmat.
El senador de Junts també ha denunciat que el servei acumula incidències de manera recurrent. En aquest sentit, ha assegurat que el 60% dels dies del 2025 hi ha hagut problemes a Rodalies o a la mitjana distància a Catalunya. Bagué ha posat com a exemple el mes de març, quan, segons ha detallat, es van registrar 47 incidències i 17 dies sencers amb retards significatius. “Sis de cada deu dies amb problemes no és una anomalia, és un sistema que no funciona”, ha dit.
Hora punta
Durant la seva intervenció, Bagué ha remarcat que tres de cada quatre incidències es produeixen en hora punta, fet que, segons ha advertit, multiplica l’afectació sobre els usuaris. També ha apuntat que el servei ha perdut 7,5 milions de viatgers en un any. “Mentre a Madrid augmenten els usuaris, a Catalunya en perdem. Aquesta és la prova més clara que el sistema està fallant”, ha sostingut.
El senador gironí ha volgut aterrar aquestes dades a la situació que viuen els usuaris de la demarcació de Girona. Segons ha denunciat, en serveis de mitjana distància entre Barcelona i Girona és habitual que passatgers hagin de fer part del trajecte drets, una situació que, ha dit, afecta especialment estudiants i treballadors que utilitzen el tren diàriament. “No és un fet puntual d’un dia concret o d’un cap de setmana: és una situació recurrent”, ha afirmat. Bagué també ha esmentat elements de la infraestructura que, segons Junts, evidencien el deteriorament de la xarxa, com catenàries amb més de 40 anys o retards acumulats en projectes com el desdoblament de la R3. “Hem normalitzat que els usuaris viatgin drets durant gran part del trajecte. Això no és qualitat de servei, és resignació institucionalitzada”, ha denunciat. Davant les crítiques exposades durant la comissió, el president de Renfe ha admès que el servei a Catalunya “no està a l’altura dels usuaris” i ha reconegut que durant anys “no només s’ha deixat d’invertir, sinó també de conservar la xarxa”, segons ha recollit Junts.
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Les escales de la Catedral de Girona s'engalanaran per celebrar l'Any Gaudí en la 71a edició de Temps de Flors
- «Ahir em vaig connectar amb la difunta tia Ángela»
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Veïns de la Font de la Pólvora fan fora del barri un home condemnat per assassinat
- La Generalitat posa ordre al negoci del bruc que surt dels boscos gironins
- Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona