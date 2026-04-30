Els Mossos intensificaran la pressió contra el crim organitzat vinculat a la marihuana a les comarques gironines

La comissària anuncia que hi haurà aviat una "injecció d'agents" de l'escola a la regió

Les imatges del Dia de les Esquadres dels Mossos de la Regió Policial de Girona

Les imatges del Dia de les Esquadres dels Mossos de la Regió Policial de Girona

Les imatges del Dia de les Esquadres dels Mossos de la Regió Policial de Girona / Marc Martí

Gerard Vilà / ACN

Gerard Vilà / ACN

Els Mossos d'Esquadra intensificaran la pressió policial contra el crim organitzat vinculat a la marihuana a les comarques gironines. La comissària del cos a Girona, Sílvia Catà, ha reconegut que "hi ha un problema" en aquest sentit i ha deixat clar que a la demarcació "no hi ha lloc" per a aquells que venen a guanyar diners amb el cultiu i tràfic de marihuana. Catà també ha destacat que de cara a l'estiu, la regió rebrà "una injecció" d'agents provinents de l'escola policial i que han de servir per incrementar la vigilància i la seguretat a la demarcació. La comissària ha destacat que també posaran "el focus d'atenció" en poblacions turístiques com Lloret de Mar s'incrementen de manera important els fets delictius a l'estiu.

La consellera d'Interior saludant els Mossos en les esquadres de Girona.

La consellera d'Interior saludant els Mossos en les esquadres de Girona. / ACN

