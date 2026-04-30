Els Mossos intensificaran la pressió contra el crim organitzat vinculat a la marihuana a les comarques gironines
La comissària anuncia que hi haurà aviat una "injecció d'agents" de l'escola a la regió
Els Mossos d'Esquadra intensificaran la pressió policial contra el crim organitzat vinculat a la marihuana a les comarques gironines. La comissària del cos a Girona, Sílvia Catà, ha reconegut que "hi ha un problema" en aquest sentit i ha deixat clar que a la demarcació "no hi ha lloc" per a aquells que venen a guanyar diners amb el cultiu i tràfic de marihuana. Catà també ha destacat que de cara a l'estiu, la regió rebrà "una injecció" d'agents provinents de l'escola policial i que han de servir per incrementar la vigilància i la seguretat a la demarcació. La comissària ha destacat que també posaran "el focus d'atenció" en poblacions turístiques com Lloret de Mar s'incrementen de manera important els fets delictius a l'estiu.
