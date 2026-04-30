Neix una plataforma per exigir una auditoria "exhaustiva i independent" a la xarxa de distribució elèctrica a Catalunya
El col·lectiu reclama avaluar les inversions executades, la capacitat disponible i els incompliments en la qualitat del subministrament per part de la filial d'Endesa
/DdG
Una àmplia representació del món municipalista, social i cooperatiu ha creat l’Aliança per l’Auditoria de la Distribució Elèctrica per exigir una revisió «exhaustiva i independent» de la xarxa elèctrica catalana. La plataforma denuncia l’opacitat d’Endesa i reclama dades per saber quin és l’estat real de la infraestructura, quines inversions s’han fet i on hi ha incompliments en la qualitat del servei.
La pressió per obrir les dades de la xarxa de distribució elèctrica a Catalunya ha fet un pas més amb la creació de l’Aliança per l’Auditoria de la Distribució Elèctrica. La plataforma, formada per Som Energia, l’Amep i diverses entitats municipalistes, socials i cooperatives, reclama una revisió independent d’una infraestructura que considera decisiva per a la transició energètica i que, segons denuncia, continua sent massa opaca per als ajuntaments i per a la ciutadania.
Entre les veus que han situat el debat en el centre de la transició energètica hi ha Som Energia, la cooperativa nascuda a Girona. Roger Reixach, en representació de l’entitat, va advertir que des de fa més d’una dècada el sistema elèctric està dominat per un «oligopoli amb integració vertical», que controla la generació, la distribució i la comercialització. Segons va denunciar, aquest model dona avantatge a les grans operadores per limitar la competència i dificultar alternatives com l’autoconsum.
«No hi pot haver una transició energètica justa si l’accés a la xarxa és opac», va afirmar Reixach, que va defensar que l’auditoria ha de servir per reclamar «transparència total en dades, processos i decisions». El membre de Som Energia va resumir el conflicte amb una pregunta: «La qüestió ja no és si podem fer la transició energètica, sinó qui està impedint que la fem».
La nova aliança reclama avaluar l’estat real de la xarxa, analitzar les inversions executades, conèixer la capacitat disponible, detectar punts de saturació i detallar els incompliments en la qualitat del subministrament. També exigeix que aquesta informació arribi als municipis, que sovint han de planificar projectes d’energia renovable, autoconsum, urbanisme o protecció civil sense disposar de dades completes sobre les infraestructures que travessen el seu terme.
Una xarxa «molt opaca»
El president de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública, Noel Duque, va remarcar que la xarxa és «molt opaca» i que el 95% està en mans d’E-Distribución, filial d’Endesa. Segons Duque, aquesta concentració fa que decisions estratègiques sobre millores, inversions o manteniment puguin respondre més a criteris de rendibilitat privada que no pas a l’interès general.
La plataforma situa la reclamació en un context de més de 5.400 apagades massives registrades en els últims deu anys a Catalunya. Entre els episodis recents, cita els talls que van afectar pobles del Ripollès arran de les ventades, però també altres municipis catalans on els problemes de subministrament han evidenciat, segons les entitats, la necessitat de saber si la xarxa està prou actualitzada i si les inversions previstes són suficients.
Mònica Guiteras, de la Xarxa per la Sobirania Energètica, va reclamar la implicació de la Direcció General d’Energia de la Generalitat, l’Institut Català d’Energia, el Ministeri per a la Transició Ecològica i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Segons va defensar, aquestes administracions i organismes han d’ajudar a garantir que la xarxa deixi de ser una «caixa negra» i es converteixi en una eina al servei de la ciutadania.
La demanda connecta amb una reclamació que els ajuntaments ja havien posat sobre la taula: poder accedir a dades completes sobre la xarxa elèctrica del seu municipi. Un informe jurídic encarregat per l’Amep assenyalava mancances en la informació disponible per als governs locals i proposava canvis normatius per garantir un accés més estructurat i periòdic a dades com els mapes del traçat, els plans d’inversió, els registres d’incidències, la qualitat del subministrament o la capacitat disponible per a nova generació.
Arnau González, del pol cooperatiu Batec, va resumir la demanda en la necessitat de saber si s’estan fent les actuacions necessàries, si la xarxa està actualitzada i quina capacitat real té. Les entitats sostenen que sense aquesta informació no es pot planificar amb garanties ni la transició energètica ni el desplegament de projectes locals vinculats a l’autoconsum i a les renovables.
