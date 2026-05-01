Famílies, motoristes, col·leccionistes i artesans: la fira de l'1 de Maig que ha omplert Olot
La capital garrotxina una oferta que combina artesania, vehicles, bonsais, discos, roba, flors, planter, comerç local i activitats familiars
Olot ha tornat a convertir aquest divendres el centre en una fira oberta a perfils molt diferents de visitants. La Fira de l’1 de maig, que s’allarga fins a les 20 h, combina propostes per a famílies amb infants, compradors, aficionats al motor, amants de l’artesania, col·leccionistes i públic interessat en el patrimoni urbà.
La jornada reparteix l’activitat per diversos espais del centre i busca atraure públics diferents sense concentrar-ho tot en un únic punt. Al Firal, el mercat d’artesania és un dels reclams per als visitants que busquen productes de proximitat o elaborats manualment, amb al voltant de 50 parades d’alimentació, joieria, tèxtil, complements de pell, ganxet, papereria, espelmes, flors i planter.
Les famílies amb infants tenen una part destacada de la programació. Hi ha tallers de planter a càrrec d’Ecomtu i Floreria, un espai de joc i exploració inspirat en la natura i activitats pensades perquè els més petits hi participin de manera activa.
A la plaça Major, a més, el Garrotxa Approp torna a proposar el joc del dau, amb preguntes sobre el comerç local de la Garrotxa i premis de 25 euros.
Per al públic familiar, aquest any també hi ha jocs gegants a càrrec de la companyia Ludiespai, amb una instal·lació de 40 jocs per a petits i grans. En paral·lel, a la plaça Josep Clarà es poden fer passejades amb burros i ponis de 10 a 14 h i de 15 a 19 h.
Motor, jardineria i comerç
Els aficionats al motor tenen el seu espai al Firalet, on s’ha instal·lat el 43è mercat de l’automòbil, amb una setantena de vehicles nous i d’ocasió. Al mateix punt, de 10 a 19 h, es pot visitar la 21a Exposició de la Història del Motor de la Garrotxa, dedicada enguany al 80è aniversari de la Vespa.
La fira també mira cap al públic interessat en la jardineria i el món vegetal. Al Firal Petit hi ha un espai comercial i de maquinària de jardí amb 7 empreses de la comarca, mentre que l’Hospici acull la 31a Mostra de bonsais i suiseki, organitzada per l’Associació Garrotxina d’Amics del Bonsai, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
Els compradors tenen una altra parada obligada a la plaça Balmes i als carrers adjacents, amb un mercat extraordinari de roba i complements amb més de 60 parades de 9 a 20 h. Durant tota la jornada, els comerços del centre també obren coincidint amb la cita festiva.
Col·leccionistes i públic cultural
La Fira de l’1 de maig manté també espais per a públics més específics. A la plaça de l’Hospital, de 9 a 14 h, es pot visitar el mercat de col·leccionisme i andròmines, mentre que la fira del disc s’ha traslladat sota les voltes de la plaça Josep Clarà, de 9 a 19 h.
La programació incorpora igualment activitats vinculades al patrimoni i a la vida urbana. De 12 a 14 h, es fa l’itinerari Espai públic: patrimoni, habitatge i vida urbana, en el marc de la nominació del procés de regeneració d’aquest espai als premis, a càrrec de Guiding Architects i Un Parell d’Arquitectes.
La jornada també inclou un taller de castells organitzat pels Xerrics d’Olot a la plaça Esteve Ferrer, a les 12 h, i la 13a cursa de la Moixina, celebrada a primera hora del matí als paratges de la Moixina i organitzada per la Faràndula Ràcing Team
