Garrotxa Approp estrena mascota feta a l’Escola d’Art d’Olot
El projecte combina la promoció del comerç local amb una experiència educativa per a estudiants d'il·lustració de la comarca.
Garrotxa Approp ja té una nova cara. L’app de consum local de la comarca ha presentat aquest dimecres a Olot una mascota creada per l’alumnat del Cicle Superior d’Il·lustració de l’Escola d’Art d’Olot, que a partir d’ara acompanyarà les campanyes i comunicacions del projecte. La proposta guanyadora és obra de Lorena, després d’un procés en què cada alumne va presentar un personatge, se’n van escollir tres finalistes i el resultat final es va acabar treballant de manera col·lectiva. La iniciativa vincula la imatge de l’aplicació amb el talent jove del territori i arriba en un moment en què la plataforma supera els 10.000 proppers i ha canalitzat més de 13 milions d’euros en compres de proximitat.
Garrotxa Approp ha convertit un encàrrec gràfic en una experiència educativa. La nova mascota de l’app neix del treball de l’alumnat del Cicle Superior d’Il·lustració de l’Escola d’Art d’Olot, que ha participat en la creació d’un personatge pensat per fer més propera i reconeixible la comunicació del projecte.
Cada alumne va elaborar una proposta pròpia. D’aquell primer conjunt de personatges se’n van seleccionar tres finalistes, que es van continuar treballant a classe. Finalment, la imatge escollida ha estat la de Lorena, que es convertirà en la figura gràfica de Garrotxa Approp en les pròximes campanyes i materials de comunicació.
Una imatge per acompanyar el comerç local
La mascota vol representar els valors que l’organització associa al projecte: proximitat, dinamisme, comunitat i identitat garrotxina. El material gràfic preveu diverses adaptacions del personatge per a àmbits com la restauració, l’allotjament, l’oci i la cultura, i els comerços i serveis, tal com mostra la proposta visual presentada.
La idea de crear una mascota ja havia aparegut en l’acte "Pensa en gran", organitzat per l’Ajuntament d’Olot i DinàmiG en el marc de Garrotxa Emprèn. Aquella proposta, sorgida d’un espai de participació ciutadana, s’ha acabat transformant ara en un encàrrec real per a l’alumnat de l’Escola d’Art.
Més de 13 milions en compres de proximitat
La presentació també ha servit per recordar el recorregut de Garrotxa Approp, en funcionament des de finals del 2020. Segons les dades facilitades pel projecte, l’app supera actualment els 10.000 proppers i ha canalitzat més de 13 milions d’euros en compres de proximitat a la comarca.
Durant l’acte, Gemma Canalias, regidora de l’Ajuntament d’Olot i vicepresidenta del Consell Comarcal de la Garrotxa, ha remarcat que la plataforma s’ha convertit en una eina per impulsar el comerç de proximitat i reforçar el teixit econòmic comarcal. També ha destacat la implicació de les entitats que en formen part, entre les quals hi ha l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, l’Associació de Placers de la Plaça Mercat d’Olot, Turisme Garrotxa, DinàmiG, el Consell Comarcal i l’Ajuntament.
Al llarg de l’any, Garrotxa Approp impulsa campanyes de promoció i fidelització com el Passaport, la Ruleta o accions especials de Nadal. L’organització sosté que el projecte vol continuar creixent durant el 2026 amb la incorporació de més establiments i municipis.
Per a l’Escola d’Art d’Olot, la col·laboració ha permès treballar amb un encàrrec real i amb criteris professionals. Per a Garrotxa Approp, la nova mascota reforça la voluntat d’acostar el projecte al territori amb una imatge pròpia i fàcil d’identificar.
La nova mascota començarà a aparèixer en les campanyes i materials de Garrotxa Approp durant els pròxims mesos.
