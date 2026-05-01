L’ICO reivindica el model de proximitat en càncer a Girona en el seu 30è aniversari
La institució posa el focus en els tractaments personalitzats, l’atenció de proximitat i la veu dels pacients
Una usuària gironina reivindica la importància de l’acompanyament i la qualitat de vida durant els tractaments
L’Institut Català d’Oncologia celebra enguany el 30è aniversari de la seva creació com a centre públic de referència en càncer a Catalunya, una trajectòria que a Girona es va concretar l’any 2002 amb la posada en marxa de l’ICO Girona a l’Hospital Doctor Josep Trueta. Més de dues dècades després, la institució posa en valor un model d’atenció oncològica basat en la proximitat, el treball en xarxa, la recerca i uns tractaments cada vegada més personalitzats.
L’ICO disposa actualment de seus a l’Hospitalet, Badalona, Girona, Tarragona i Tortosa, i treballa amb una xarxa de més d’una vintena d’hospitals comarcals amb l’objectiu de garantir una atenció equitativa arreu del territori. La institució, que integra assistència, recerca, docència i prevenció, és centre de referència per al 60% de la població adulta de Catalunya i compta amb més de 1.600 professionals.
Amb motiu de l’efemèride, l’ICO ha celebrat aquest dijous una jornada institucional al CosmoCaixa de Barcelona sota el lema Cap a una oncologia més personalitzada i participativa, amb la participació de professionals, representants institucionals, entitats i pacients. La trobada ha servit per reflexionar sobre els reptes de futur en l’atenció al càncer, especialment pel que fa a la personalització dels tractaments i a la incorporació de la veu dels pacients en la presa de decisions.
Durant l’acte, el director general de l’Institut Català d’Oncologia, el gironí Joan Brunet, ha repassat l’evolució de la institució i ha situat com a eix de futur el model de medicina de les 4P: preventiva, predictiva, personalitzada i participativa. Aquesta orientació, segons s'ha exposat en una jornada, ha de permetre avançar cap a una atenció més adaptada a cada pacient i amb més participació de les persones afectades en el seu procés oncològic.
Necessitat d'un bon acompanyament
La perspectiva dels pacients també ha tingut protagonisme amb la intervenció de Maria Noguera, pacient de l’ICO Girona, que ha aportat una mirada en primera persona sobre la importància de millorar la qualitat de vida durant els tractaments. Noguera ha posat l’accent en la necessitat d’un bon acompanyament en els moments més vulnerables del procés de la malaltia, una de les qüestions que la jornada ha situat com a clau per avançar cap a una oncologia més centrada en la persona.
El debat també ha comptat amb representants d’entitats de pacients, que han defensat la necessitat que les persones afectades tinguin un paper més actiu en les decisions relacionades amb la seva malaltia i en la recerca. En aquest sentit, s'ha remarcat que la participació dels pacients no ha de ser només simbòlica, sinó estructural i amb impacte real tant en la pràctica assistencial com en l’organització del sistema sanitari.
Al llarg d’aquests 30 anys, la institució ha desenvolupat un model assistencial basat en el treball multidisciplinari, amb diversos especialistes que treballen de manera coordinada per consensuar diagnòstics i tractaments, escurçar els intervals assistencials i millorar els resultats clínics. A més de l’activitat assistencial, l’ICO és referent en àmbits com la braquiteràpia, el consell genètic, les cures pal·liatives i la recerca epidemiològica, translacional i clínica.
Actualment, cada dia l’ICO atén 80 casos nous de càncer, fa més de 1.490 visites a consultes externes, 549 tractaments de quimioteràpia, 463 sessions de radioteràpia i 3 de braquiteràpia. També manté més de 1.200 assaigs clínics actius, amb més d’un miler de pacients reclutats.
Amb aquest aniversari, l’Institut Català d’Oncologia reivindica la seva trajectòria i situa entre els principals reptes de futur la medicina personalitzada, la recerca orientada a millorar la qualitat de vida i la participació activa dels pacients en les decisions que afecten el seu tractament.
