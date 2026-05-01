Mor una dona en l'incendi d'una casa a Sant Pau de Segúries

El foc afectava la cuina de l'habitatge, on els Bombers han localitzat el cos sense vida de la víctima

Diversos vehicles dels Bombers de la Generalitat, en una imatge d'arxiu. / Bombers de la Generalitat

Una dona ha mort i un home ha resultat ferit menys greu en un incendi en una casa aquesta passada nit al carrer Major de Sant Pau de Segúries (Ripollès), segons han informat els Bombers. Els Bombers van rebre un avís a les 01.13 hores de la nit del fet que hi havia un foc al domicili i molt de fum dins. En arribar, van comprovar que l'incendi afectava la cuina, on van localitzar el cos sense vida de la dona. L'home va ser traslladat a l'Hospital d'Olot. Els Bombers van activar tres dotacions, amb dos camions d'aigua i una autoescala, mentre que el SEM va mobilitzar tres ambulàncies. Els Mossos de la unitat d'investigació s'han fet càrrec de les diligències.

L'incendi va cremar la campana extractora i altres utensilis de la cuina. Un cop extingit, els Bombers van fer tasques de ventilació a la casa, que havia quedat afectada pel fum. 

