Retencions a les comarques gironines en l'operació sortida des de Barcelona pel pont de l'1 de maig
Trànsit dona per tancat el dispositiu després que hagin sortit el 99% dels vehicles previstos registrant retencions a Ripoll, Llagostera, Cassà de la Selva i Vidreres, i complicacions a l’AP-7 en sentit Girona.
El 99% dels vehicles previstos pel Servei Català de Trànsit (SCT) ja han sortit de l'àrea de Barcelona en l'operació sortida del pont de l'1 de maig. Des d'ahir a les 12.00 hores i fins a les 15.00 hores d'aquest divendres, 575.651 vehicles dels 580.000 previstos ja han abandonat l'àrea metropolitana. Els accessos cap a la Costa Brava han concentrat aquest divendres algunes de les principals complicacions de trànsit del pont. Segons el Servei Català de Trànsit, hi ha hagut retencions a la C-35 i la C-65 entre Llagostera i Cassà de la Selva en sentit Sant Feliu de Guíxols, i també a l’N-II entre Tordera i Vidreres. A més, la C-17 ha registrat congestió a Ripoll.
A l’AP-7 s'han donat diversos quilómetres de retencions en ambdues direccions. En sentit Girona les complicacions s'han donat principalment a Mollet del Vallès, la Roca del Vallès, i entre Llinars del Vallès i Sant Celoni. En sentit Tarragona, s'han registrat més de deu quilòmetres de congestió entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, així com més de set quilòmetres entre Castellet i la Gornal i Olèrdola.
Amb aquets darrer recompte, Trànsit ha donat per acabada l'operaicó sortida. Ha explicat que el fet que aquest pont sigui la primera operació especial després de Setmana Santa, que es produeixi a l'inici de mes i amb la primavera ja avançada, ha comportat que els desplaçaments hagin tingut lloc tant cap a destinacions costaneres com cap a zones d'interior.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Madrenas denuncia que l'han escopit pels lloguers i ho atribueix a l'assenyalament de Rufián
- Una gironina se situa entre els millors metges d’Espanya per tercer any consecutiu segons Forbes
- Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona
- Festivals, festes majors i molta música: els millors plans per fer aquest cap de setmana
- Les escales de la Catedral de Girona s'engalanaran per celebrar l'Any Gaudí en la 71a edició de Temps de Flors
- Els Mossos van aixecar acta a la festa de Cap d'Any de Girona per mancances en seguretat i l'Ajuntament es limita a dir que va ser 'tot un èxit