Un motorista ferit lleu en un xoc amb un cotxe a Puigcerdà

Ferit un motorista a Puigcerdà

Núria León

Un home de 65 anys ha resultat ferit lleu aquest divendres al vespre en un accident entre una moto i un cotxe a la N-260, a Puigcerdà, segons han explicat els Bombers de la Generalitat ha aquest diari.

L’avís s’ha rebut a les 20.22 hores i dues dotacions dels Bombers del parc de Puigcerdà s’han desplaçat fins al lloc. El ferit ha estat atès pel SEM i traslladat a l’Hospital de Puigcerdà.

