Santa Coloma redescobreix les herbes de la ratafia
El certamen tanca el cap de setmana amb alta participació en itineraris, tallers i activitats vinculades a les plantes, la cultura remeiera i el Concurs de Flors
El Mercat de les Herbes de la Ratafia de Santa Coloma de Farners ha tancat una nova edició amb les sortides de descoberta plenes i amb una participació alta en les activitats vinculades al coneixement de les plantes.
Segons el balanç de l’organització, els itineraris etnobotànics han estat un dels punts amb més resposta del cap de setmana i han reforçat l’interès per identificar espècies, entendre’n les propietats i recuperar sabers populars associats a la cultura remeiera.
El certamen ha convertit Santa Coloma de Farners en un espai de trobada al voltant de les plantes, els usos tradicionals de les herbes i la relació amb l’entorn natural. La Confraria de la Ratafia i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners fan una valoració positiva de l’edició, sobretot per la resposta del públic a les activitats de descoberta del medi.
Les sortides, el punt amb més resposta
Les sortides etnobotàniques i els itineraris guiats van permetre als participants reconèixer plantes i flors en el seu hàbitat, conèixer-ne propietats i entendre el paper que tenen dins els ecosistemes. El balanç de l’organització destaca que aquestes activitats van omplir-se.
El mercat també va incloure xerrades tècniques, propostes gastronòmiques, activitats familiars, concerts i un espectacle de circ. Tot plegat va reforçar el caràcter divulgatiu d’una cita que combina natura, tradició i participació popular sense desvincular-se de la ratafia, un dels elements d’identitat de Santa Coloma.
El Concurs de Flors arriba a la 73a edició
Dins la programació també es va celebrar una nova edició del Concurs i Exposició de Flors, que enguany arribava a la 73a edició i que és el més antic de Catalunya. El concurs ha premiat flors, plantes, composicions i fotografies, i enguany ha recuperat la categoria infantil.
En la categoria infantil, els reconeixements han estat per a Jana Amat, Grau Geronès i Iago Expósito. Llorenç Mas ha guanyat el premi al millor ram de roses i també el de bonsai; Mercè del Geriàtric ha estat distingida per la millor rosa; Rosa Pi, pel gerani; Margarita Casadevall, pel lliri blanc; Enriqueta Valls, pel cactus; Maria Rovira, pel ram silvestre; Núria Pla, per l’orquídia, i Anita Surós, per l’azalea. Els premis de fotografia han estat per a Xavier Fernández, en flor, i Josep Moreno, en planta. Rosa Feliu ha rebut una menció especial.
L’organització també ha fet un reconeixement a la Nuri, la Pilar i la Carmeta per la seva dedicació al concurs. La Confraria de la Ratafia i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners han valorat positivament el paper del Mercat de les Herbes com a punt de trobada al voltant del coneixement de les plantes i de la cultura remeiera.
