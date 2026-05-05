Banyoles comença a sancionar els usuaris de patinets elèctrics que no compleixin la normativa
La Policia Local recorda a més de 170 conductors que estan obligats a registrar els vehicles i a contractar una assegurança de responsabilitat civil
La Policia Local de Banyoles, en el marc de la campanya informativa que ha dut a terme del 20 al 30 d’abril per donar a conèixer les obligacions que tenen els usuaris de patinets elèctrics, ha informat un total de 174 persones. En concret, els han explicat que estan obligats a registrar els vehicles i a contractar una assegurança de responsabilitat civil, els han traslladat aspectes de seguretat que han de tenir en compte i els han recordat que a partir d'aquest mes de maig començaran a sancionar si no es compleix amb la normativa vigent des del gener.
En paral·lel, la Policia Local de Banyoles ha repartit 430 infografies explicatives, així com també han atès consultes ciutadanes, tant a la comissaria com a través de trucades telefòniques per resoldre dubtes al voltant de la nova normativa. A més, en col·laboració amb tots els centres educatius de secundària de la ciutat, han fet arribar una carta informativa a les famílies de l’alumnat per informar-les de les obligacions de la nova normativa.
Des de la Policia Local han valorat "molt positivament" la campanya informativa, i han recordat que l’objectiu principal del cos és "fer una tasca pedagògica per a minimitzar les problemàtiques que en els darrers mesos han detectat a la ciutat envers els patinets elèctrics".
Multes de 350 a 800 euros
A partir d'aquest mes, la Policia Local de Banyoles començarà a sancionar aquelles persones que no compleixin amb la normativa. Les multes per no tenir el VMP assegurat i registrat poden anar dels 350 euros, pels vehicles amb un pes inferior als 25 quilos, als 800 euros en el cas dels vehicles amb un pes superior als 25 quilos i una velocitat superior als 14km/h.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas
- Bernardo Espinosa: «Encara veig els partits i el meu fill gran sempre diu que és del Girona»