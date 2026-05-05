Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim Saltvaga escombraries Gironahabitants Gironaatur GironaTemps de FlorsGirona FCSpar Girona
instagramlinkedin

De col·lapse total a una recuperació abans de l’estiu a la depuradora de Palamós

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona preveu restablir aquest mes part del tractament i arribar a finals de juny amb la planta funcionant del tot, tot i els danys causats pel temporal Harry i l’avaria posterior a l’emissari submarí

El president dela Diputació, Miquel Noguer, va vistar l'EDAR de Palamós el febrer

El president dela Diputació, Miquel Noguer, va vistar l'EDAR de Palamós el febrer / Glòria Sánchez / Iconna

Jesús Badenes

Jesús Badenes

Girona

La depuradora de Palamós recuperarà el tractament complet a finals de juny, abans del calendari previst inicialment, que situava la normalització al juliol. El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha explicat aquest dimarts que la instal·lació, col·lapsada pel temporal Harry a finals de gener, podria tornar a funcionar del tot abans de l’inici fort de la temporada d’estiu si no hi ha noves incidències. L’EDAR dona servei a Palamós, Calonge i Sant Antoni, Mont-ras, Vall-llobrega i Palafrugell, i la seva avaria ha tingut una afectació especialment visible a l’entorn de Palamós i Sant Joan.

La planta va quedar pràcticament inutilitzada després de les pluges excepcionals de finals de gener, amb més de dos metres d’aigua dins les instal·lacions, els quadres elèctrics inundats, les bombes plenes de fang i bona part dels equips fora de servei. La reparació principal està valorada en 3,16 milions d’euros sense IVA i s’ha tramitat amb contractes d’emergència després que l’ACA autoritzés el finançament.

El primer pas arribarà durant la segona quinzena de maig, quan el Consorci preveu recuperar el subministrament elèctric normal i posar en marxa els decantadors primaris. Aquesta actuació ha de permetre reduir aproximadament un 40% la càrrega contaminant abocada. El tractament complet, amb una reducció de l’ordre del 95% de la matèria en suspensió, s’espera per a finals de juny.

Notícies relacionades i més

La incidència del temporal ha afectat una instal·lació que dona servei a Palamós, Calonge i Sant Antoni, Mont-ras, Vall-llobrega i Palafrugell. Tot i que l’EDAR no és només una infraestructura municipal, l’impacte ha estat especialment sensible a l’entorn litoral de Palamós i Sant Joan, un espai molt freqüentat i amb fort pes ambiental i turístic a les portes de l’estiu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents