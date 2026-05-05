Els gironins practiquen sexe 4,8 vegades al mes de mitjana
Aquesta xifra, segons un estudi, situa Girona entre les províncies amb menys freqüència sexual d'Espanya
Els gironins van mantenir relacions sexuals amb una altra persona una mitjana de 4,8 dies al mes durant l’últim any, una xifra que situa Girona entre les províncies amb menys freqüència sexual d’Espanya, segons l’Estudi sobre Hàbits Sexuals a Espanya 2026, elaborat per Diversual.com.
L’informe, conduït per les sexòlogues Bárbara Montes i Lucía Jiménez, recull les respostes de 5.414 persones d’entre 18 i més de 60 anys i analitza qüestions com la freqüència de les relacions sexuals, l’orgasme, les fantasies, la infidelitat, l’ús del preservatiu, les aplicacions de cites o el consum de pornografia.
Segons l’estudi, la mitjana estatal de relacions sexuals amb una altra persona és de 5,9 dies al mes. Girona se situa per sota d’aquesta xifra, amb 4,8 dies, empatada amb Conca, Osca i Zamora entre les províncies amb menys activitat sexual. A l’altre extrem hi ha Lleida, que lidera el rànquing amb 7,2 dies al mes, seguida de Càceres, Múrcia, Terol, Àvila i Toledo.
Pel que fa a les fantasies sexuals, el desig de fer un trio continua sent la fantasia més estesa a Espanya, escollida pel 58,9% dels enquestats. En aquest apartat, Girona apareix entre les províncies on aquest desig és menys habitual: el 52,2% dels enquestats gironins el menciona, una xifra només per sobre de Navarra, Lleida i Toledo, i empatada amb Pontevedra.
Girona, una de les províncies amb més consum de pornografia
En canvi, Girona destaca en el consum de pornografia. La mitjana espanyola se situa en 6,9 dies al mes, amb una diferència marcada per gènere: els homes afirmen consumir-ne 9,8 dies al mes, davant dels 2,5 dies de les dones. Per províncies, Girona registra 8,8 dies al mes, una de les xifres més elevades de l’Estat, empatada amb Salamanca i només per darrere d’Osca, La Rioja, Castelló i Tarragona.
A escala estatal, l’estudi també assenyala que el 79,3% dels espanyols afirma arribar habitualment a l’orgasme en parella, amb una bretxa significativa entre homes i dones: 88% en el cas dels homes i 66,5% en el de les dones. En la masturbació, l’orgasme és més freqüent i arriba al 90,3%.
L’informe també recull que el 31,7% de les persones que han tingut parella estable reconeix haver estat infidel alguna vegada, amb una incidència lleugerament superior en dones, del 33,9%. En matèria de protecció, el 41,1% dels homes i el 54% de les dones afirmen haver mantingut relacions sense preservatiu amb parelles no estables, i el 44,7% de les dones assegura haver-se sentit pressionada per no fer-lo servir.
Pel que fa a les noves formes de lligar, el 74,3% dels enquestats considera que ara és més fàcil trobar parella sexual que abans, i el 59,9% assenyala les aplicacions de cites com el principal canal per fer-ho.
“L’estudi torna a reflectir com de variada i plural és Espanya pel que fa a la sexualitat i ens ajuda a comprendre’n els gustos i les necessitats per contribuir al seu benestar físic i emocional a través d’experiències personalitzades”, explica Lucía Jiménez, sexòloga de Diversual.
Per la seva banda, Bárbara Montes, sexòloga de Diversual i coautora de l’estudi, defensa que fer aquest informe anualment permet “obrir el diàleg, fomentar una vida sexual més saludable i igualitària, i donar suport a l’educació sexual des d’una perspectiva respectuosa i realista”.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas
- Bernardo Espinosa: «Encara veig els partits i el meu fill gran sempre diu que és del Girona»