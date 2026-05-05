La Fundació Support-Girona alerta de l'increment de casos d'alta complexitat social: "No podem forçar ningú a viure en un lloc que no vol"
L'entitat ja acompanya 1.518 persones i manté un ritme aproximat d’un cas nou cada dia
Reclama més coordinació entre serveis socials i sanitaris davant l’augment dels perfils d’alta complexitat
Support-Girona alerta de l’augment de les situacions d’alta complexitat social entre les persones amb discapacitat que acompanya. L’entitat, que és l’organització d’aquest àmbit amb més persones acompanyades de Catalunya, va tancar el 2025 amb 209 nous suports i 1.478 suports actius, per sobre dels 1.398 de l’any anterior. Actualment, ja acompanya 1.518 persones i manté un ritme aproximat d’un cas nou cada dia.
El director general de Support-Girona, Josep Maria Solé, ha explicat que aquest creixement és “constant” i que es reparteix arreu del territori, amb situacions molt diverses. “La societat deixa molts buits i ens trobem amb situacions complexes”, ha afirmat Solé, que ha remarcat que l’entitat sovint intervé en casos en què “altres dispositius no han tingut èxit”.
Segons les dades presentades en el balanç anual, el 2025 Support-Girona va atendre 29 casos de gran complexitat entre les 209 noves mesures de suport incorporades, és a dir, prop d’un de cada set nous acompanyaments. Són situacions en què conflueixen diversos factors de risc, com ara dificultats per mantenir una llar estable, conflictes en la vida comunitària, poca o nul·la vinculació als serveis públics, consums, manca de documentació o baixa consciència de la pròpia situació.
"Se'ns demana intervenir en situacions de màxima complexitat com és el sensellarisme"
La majoria d’aquests casos presenten patologia dual, amb problemes de salut mental i addiccions, un fet que incrementa la dificultat de l’acompanyament. Solé ha reclamat més aliança entre serveis socials i salut mental per donar resposta a aquests casos. “Se’ns demana intervenir en situacions de màxima complexitat, com el sensellarisme. També hi ha prejudicis, i això fa que el vincle s’hagi de treballar amb molta persistència”, ha subratllat.
El director general ha advertit, però, que no hi ha respostes immediates ni solucions universals. “A vegades es pensa que tenim una vareta màgica que farà un gir absolut", ha dit. En aquest sentit, ha fet una crida a assumir que “la realitat humana és tan diversa que no hi ha solucions màgiques per a tothom”.
Dificultats en l'accés a l'habitatge
Un dels principals problemes detectats per l’entitat és l’accés a l’habitatge. Solé ha assegurat que “els forats més grans” es troben en aquest àmbit i ha apuntat que cada vegada es troben amb més situacions d’infrahabitatge i sensellarisme. “Hi ha persones a qui costa molt rebre ajuda, sovint per frustracions anteriors. L’únic que podem fer és seguir insistint, però no podem forçar ningú a viure en un lloc on no vol”, ha explicat.
L’entitat també ha advertit de les dificultats afegides que suposa la manca de documentació en alguns casos. Segons Solé, hi ha persones que no poden comunicar d’on venen ni quina trajectòria han seguit fins a arribar a la situació actual. “Construir un expedient amb els serveis d’estrangeria no és àgil. Sense NIE no podem accedir a altres recursos”, ha lamentat.
"Construir un expedient amb els serveis d’estrangeria no és àgil"
En conjunt, Support-Girona va acompanyar l’any passat 181 persones en situació que l’entitat qualifica de “complexitat”, incloent-hi tant els nous casos com els que ja estaven en seguiment. Això representa un increment del 10,4% respecte a l’any anterior. Els casos es concentren sobretot en persones joves: el 38% tenen entre 20 i 40 anys, el 28% entre 40 i 60 anys i el 24% entre 60 i 80.
El president de Support-Girona, Pere Cornellà, ha defensat que aquestes situacions obliguen a canviar la manera d’intervenir. “Cal una nova forma d’abordar-ho en un marc diferent”, ha afirmat. Segons Cornellà, determinats dispositius van ser dissenyats per a un model anterior i ara “no encaixen” amb les necessitats actuals. “Cada cas és diferent i únic. No es tracta de tractar tothom igual, sinó de tenir molt ben identificats els casos que necessiten més atenció. Aquesta és la clau”, ha remarcat.
"Els dispositius dissenyats per abordar casos no encaixen amb les necessitats actuals"
Cornellà també ha reconegut que l’èxit no sempre està garantit. “Aprenem dels fracassos”, ha dit, tot destacant que la feina requereix perseverança i un coneixement profund de l’entorn de cada persona. L’entitat ha incrementat els recursos destinats a aquestes situacions i s’ha dotat de professionals especialitzats per millorar la resposta als casos de més dificultat.
Discapacitat psicosocial
Pel que fa al perfil de les persones acompanyades, els principals motius de la necessitat de suport estan vinculats a la discapacitat psicosocial, que representa el 54,5% dels casos. La segueixen la discapacitat intel·lectual, amb un 27%; el deteriorament cognitiu, amb un 12,9%, i els trastorns de conducta, amb un 4%.
La precarietat econòmica també és un factor molt present entre les persones acompanyades per Support-Girona a les comarques gironines. L’anàlisi de la capacitat econòmica de 1.151 persones mostra que el 38,3% es troben en situació de pobresa extrema i el 33,1% en situació de pobresa. En conjunt, més de set de cada deu persones viuen en aquestes condicions. A més, un 10,9% estan en risc de pobresa, mentre que només el 16,2% disposen d’ingressos per sobre del salari mínim interprofessional.
Una altra de les dades destacades del balanç és la consolidació de les mesures voluntàries com a via principal d’accés al suport. Més de la meitat dels suports iniciats el 2025, el 54,1%, van ser instats per la mateixa persona. La resta van ser promoguts pel Ministeri Fiscal, en un 40,7% dels casos, i per familiars, en un 5,3%. L’entitat considera que aquesta evolució evidencia l’avenç cap a un model basat en l’autodeterminació i el respecte a la voluntat de la persona.
Tot i això, Support-Girona alerta que encara es produeixen resolucions judicials que no sempre s’ajusten plenament a la voluntat expressada per les persones. Per aquest motiu, l’organització defensa instruments com l’assistència notarial o els poders, que permeten establir suports més flexibles i respectuosos amb les preferències individuals.
