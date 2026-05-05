Girona guanya gairebé 10.000 habitants en un any i ja frega els 840.000
Les comarques gironines mantenen un ritme alt de creixement, però l’augment queda lleugerament per sota del dels dos anys anteriors
La població de les comarques gironines continua creixent i ja se situa a les portes dels 840.000 habitants. Segons l’avanç provisional de les Estimacions de població de l’Institut d'estadística de Catalunya (Idescat), la província tenia 839.692 residents a 1 de gener del 2026, 9.263 més que un any abans. L’increment, de l’1,1%, confirma la tendència a l’alça dels darrers exercicis i situa Girona en el nivell de població més alt.
El creixement, però, no suposa una acceleració respecte dels dos anys anteriors. Del 2024 al 2025, la demarcació havia guanyat 9.321 habitants, una xifra molt similar a l’última, i del 2023 al 2024 l’augment va ser encara més intens, amb 12.436 residents més. El salt més fort del període recent es va produir entre el 2022 i el 2023, quan Girona va sumar 18.240 habitants. En canvi, entre el 2021 i el 2022 el creixement havia estat molt més moderat, de 5.491 persones.
Amb perspectiva de cinc anys, Girona ha passat de 784.941 habitants el 2021 als 839.692 actuals. Això vol dir que la demarcació ha incorporat 54.751 residents des de la sortida de la pandèmia. Si es fa un balanç d'anys més enrere, des del 2015, l’augment és de més de 96.000 persones.
Dit d’una altra manera, el territori ha guanyat de mitjana prop d’11.000 habitants anuals en aquest període, l’equivalent a una trentena de nous residents al dia. El darrer any, amb 9.263 habitants més, el ritme equival a unes 25 persones al dia.
L’evolució dins del 2025 també mostra un ritme desigual. Entre l’1 de gener i l’1 de juliol, Girona va créixer de 830.429 a 836.066 habitants, és a dir, 5.637 més. Durant el segon semestre, l’augment va ser menor, de 3.626 persones, fins arribar als 839.692 residents de l’1 de gener del 2026. Per tant, el gruix del creixement anual es va concentrar durant la primera meitat de l’any.
Distribució per edats
Per edats, Girona presenta una estructura amb tres grans blocs ben definits. Els menors de 16 anys són 125.302 persones i representen el 14,9% de la població. La franja de 16 a 64 anys concentra el gruix dels residents, amb 549.978 persones, el 65,5% del total. Els habitants de 65 anys o més són 164.412, el 19,6%. Això vol dir que pràcticament un de cada cinc gironins ja té 65 anys o més.
La relació entre els grups d’edat també permet veure fins a quin punt l’envelliment ja pesa en l’estructura demogràfica gironina. A la demarcació hi ha 39.110 persones més de 65 anys o més que menors de 16. En termes relatius, per cada 100 infants i adolescents de menys de 16 anys hi ha aproximadament 131 persones de 65 anys o més. Tot i el creixement global de població, la base infantil continua sent inferior al volum de gent gran.
La població en edat laboral és, amb diferència, el gran bloc demogràfic de les comarques gironines. Les 549.978 persones d’entre 16 i 64 anys representen gairebé dos de cada tres residents. Si es compara amb la suma de menors de 16 anys i majors de 65, la demarcació té 289.714 persones en les edats més dependents. Això equival a unes 53 persones menors o grans per cada 100 habitants en edat potencialment activa.
A tall de curiositat, la població centenària va a l'alça. Segons l'últim balanç, a 1 de gener de 2026 Girona tenia 279 persones de 100 o més anys, mentre que un any enrere el total era de 251.
La distribució per sexe també deixa una particularitat gironina. A 1 de gener del 2026, la demarcació tenia 421.615 homes i 418.077 dones. Són 3.538 homes més que dones, una diferència petita però significativa en una estructura demogràfica que, en altres territoris i sobretot en les edats més avançades, acostuma a inclinar-se cap a una major presència femenina.
Les xifres formen part de l’avanç de les Estimacions de població i, per tant, són provisionals. L’Idescat elabora aquestes dades a 1 de gener i a 1 de juliol per oferir un càlcul ràpid de la població resident. Els resultats del 2026 s’hauran de revisar més endavant, un cop es disposi de les xifres definitives del Cens de població.
Catalunya supera els 8,2 milions d’habitants i continua envellint
Catalunya ha superat per primer cop els 8,2 milions d’habitants. Segons l’avanç provisional de l’Idescat, el conjunt del territori tenia 8.210.710 residents a 1 de gener del 2026, 86.584 més que un any abans. En termes relatius, l’increment és de l’1,1%, un ritme molt similar al registrat a les comarques gironines.
El creixement s’ha produït a les quatre demarcacions, però amb intensitats diferents. Barcelona és la que més població guanya en xifres absolutes: passa de 5.959.941 habitants el 2025 a 6.017.087 el 2026, és a dir, 57.146 més. Tarragona és la que més creix en termes relatius, amb un augment d’uns 13.800 residents i un increment de l’1,6%. Lleida suma 6.374 habitants i Girona, 9.263.
La comparativa situa Girona en una posició intermèdia. El seu creixement relatiu, de l’1,1%, és pràcticament idèntic al de Catalunya, superior al de Barcelona i inferior al de Tarragona i Lleida. En volum total, la demarcació gironina manté la quarta posició, amb 839.692 residents, per darrere de Tarragona, que s’enfila fins als 889.331.
Un dels aspectes més destacats és l’envelliment. Durant el segon semestre del 2025, l’únic gran grup d’edat que va disminuir a Catalunya va ser el de 0 a 15 anys, amb 7.796 persones menys. En canvi, la població de 16 a 64 anys va créixer en 43.512 persones i la de 65 anys o més ho va fer en 20.367.
A 1 de gener del 2026, Catalunya tenia 1.148.075 menors de 16 anys, el 14% de la població. La franja d’edat laboral, de 16 a 64 anys, sumava 5.423.892 persones, el 66,1%. I la població de 65 anys o més arribava a 1.638.743 habitants, el 20% del total.
Girona destaca per tenir una proporció de menors de 16 anys superior a la mitjana catalana, del 14,9%, i una proporció de majors de 65 anys lleugerament inferior, del 19,6%. Malgrat això, la dada confirma que l’envelliment també és una realitat a les comarques gironines.
Les Estimacions de població tenen com a finalitat proporcionar una estimació estadística de la població i continuar la sèrie temporal homogènia disponible des del 1981 sobre l'evolució semestral de la població de Catalunya. A partir del 2021, les Estimacions de població a 1 de gener de cada any corresponen a les dades del Cens de població en la mateixa data.
