Usuaris habituals de l'R3 celebren l'arribada del tren a Ribes de Freser amb la represa parcial del servei ferroviari

Des del gener que no arribaven trens a aquesta estació ripollesa on la connexió fins a Puigcerdà es manté en bus

El primer tren que ha arribat a Ribes de Freser amb la represa parcial del servei ferroviari. / Lourdes Casademont/ACN

L'arribada del tren a Ribes de Freser a tres quarts de nou del matí s'ha rebut amb il·lusió entre passatgers i treballadors que, des de l'accident de Gelida el gener, no en veien passar cap. Avui s'ha reprès parcialment, amb quatre freqüències, el tram Ripoll-Ribes de Freser, un trajecte de 35 minuts. Tot i això, es manté el servei de bus tant en direcció Puigcerdà (on encara no arriba el tren) com també Vic. "Avui inauguraré el tren a la tornada, amb el tren em sento més segura", ha explicat Oslavia, una veïna de Torelló que treballa a Planoles. Avui ha fet el trajecte d'anada amb bus, però ja té previst agafar el tren des de Ribes de Freser sempre que els horaris li encaixin.

