El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
Kronos Homes presenta Dune, un projecte residencial de 30 milions d’euros, amb habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, terrasses i vistes al mar
L’arquitecte banyolí Josep Miàs ha signat el disseny de Dune, una promoció privada de Kronos Homes a primera línia de platja a Cubelles, al Garraf. El projecte, presentat aquest 6 de maig, preveu 83 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, amb terrasses i vistes al mar. La companyia xifra la inversió en 30 milions d’euros i atribueix el disseny a MIAS Architects, l’estudi de Miàs, en col·laboració amb OUA.
La presentació s'ha fet al mateix municipi del Garraf amb la participació de l’alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll Ventura; de Miàs, i de responsables de Kronos Homes. Hi han assistir Rui Meneses Ferreira, president de la companyia; Luis Rodríguez de Tembleque, conseller delegat a Espanya, i Manuel Segura, director territorial a Catalunya.
Una promoció privada en un front marítim
Dune se situa en un emplaçament de primera línia de platja i forma part de l’activitat residencial de Kronos Homes al litoral català. El material de la promotora descriu el conjunt com una actuació pensada per reforçar la relació entre els habitatges i el mar, amb grans finestrals, terrasses àmplies i una orientació que busca aprofitar la llum natural.
Miàs va sintetitzar la idea arquitectònica amb una frase durant l’acte: «Dune no s’aboca al mar, hi participa». El projecte ha estat desenvolupat per MIAS Architects amb la col·laboració d’OUA. Segons la nota de la companyia, la proposta prioritza la integració amb el paisatge, la sostenibilitat i la vida comunitària, tot i que aquests elements formen part de la lectura que en fa la promotora.
Espais comunitaris i serveis per als residents
El conjunt preveu també zones comunes, entre les quals hi ha piscina, espai de jocs infantils, spa, sauna, gimnàs i una sala polivalent amb cuina. Són serveis associats a promocions residencials d’aquest segment i Kronos Homes els presenta com a part del model de vida comunitària que vol donar al projecte.
L’alcaldessa de Cubelles va afirmar en la presentació que aquest tipus d’actuacions contribueixen a posicionar el municipi com un espai atractiu. Per part de Kronos Homes, Luis Rodríguez de Tembleque va defensar que la promoció està pensada per al benestar dels futurs residents i per dialogar amb l’entorn. La notícia, en clau gironina, se centra sobretot en la intervenció de Josep Miàs, que porta la seva arquitectura a un altre tram del litoral català.
Dune no és una promoció situada a Girona, però té lectura local pel paper de Josep Miàs, un arquitecte banyolí que projecta ara un conjunt residencial de 83 habitatges davant del mar a Cubelles.
