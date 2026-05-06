Dos gironins poden començar de zero després de cancel·lar més de 81.000 euros de deute
Els dos casos acumulaven préstecs, microcrèdits i despeses derivades de situacions personals i laborals complicades
Dues persones de les comarques gironines han aconseguit cancel·lar un total de 81.476 euros de deute a través de la Llei de Segona Oportunitat. Es tracta d’una dona de l’Alt Empordà, a qui se li han exonerat 31.463 euros, i d’un home del Ripollès, que ha pogut deixar enrere 50.013 euros de deute. Els dos casos han estat gestionats pel despatx Repara tu Deuda durant el darrer mes.
En el primer cas, la dona de l’Alt Empordà va començar a endeutar-se arran de la compra d’un cotxe que necessitava per poder desplaçar-se fins al seu lloc de treball. Posteriorment, va demanar un altre préstec per fer reformes a l’habitatge. La situació es va complicar quan ja no va poder assumir ni les quotes dels préstecs ni les despeses bàsiques, fet que la va portar a sol·licitar un nou crèdit per cobrir els pagaments endarrerits. Tot i això, segons expliquen els advocats, aquesta solució només va ser temporal i no li va permetre revertir la situació econòmica.
El segon cas correspon a un home del Ripollès que ha pogut cancel·lar 50.013 euros. L’origen del seu endeutament es troba en les despeses derivades dels tràmits de separació de la seva exparella. Després de la sentència de divorci, va demanar microcrèdits per afrontar el lloguer d’un habitatge i reformar-lo. També es va donar d’alta com a autònom al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) de la Seguretat Social i va fer diverses compres per emprendre un negoci pel seu compte. Més endavant, la crisi derivada de la COVID-19 li va provocar una reducció de la facturació neta i va haver de recórrer als estalvis i a les targetes de crèdit per cobrir despeses bàsiques, com l’alimentació, i arribar a final de mes.
La Llei de Segona Oportunitat permet a persones físiques i autònoms en situació d’insolvència acollir-se a un procediment per exonerar deutes quan no poden fer front als pagaments pendents. Aquest mecanisme va entrar en vigor a Espanya l’any 2015 i s’ha convertit en una via perquè deutors de bona fe puguin començar de nou després d’una situació de sobreendeutament.
Segons Repara tu Deuda, el despatx ja ha superat els 430 milions d’euros exonerats a persones de diferents comunitats autònomes de l’Estat.
