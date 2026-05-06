ERC de Sant Joan denuncia la manca de control policial al municipi

Ho atribueixen a les dificultats econòmiques de l’Ajuntament i a la manca de planificació de l’equip de govern

Acte de comiat de Josep Freire, l'últim policia local de Sant Joan, ara fa un any, amb l'alcalde Ramon Roqué / Jordi Remolins

Jordi Remolins

Sant Joan de les Abadesses

Un any després de l’extinció del cos de Policia Local per part de l’Ajuntament+ de Sant Joan de les Abadesses+, l’oposició conformada únicament per regidors d’ERC, ha denunciat la situació en matèria de seguretat.

El grup republicà liderat per Sergi Albrich, considera que la decisió de prescindir-ne és deguda a les dificultats econòmiques del consistori, amb un deute que situen en 5,3 milions d’euros, i que al seu entendre ha “demorat” la contractació de les persones que han de formar el cos de vigilants que s’ha de crear i que actualment es troba en la fase final d’execució.

El cos de Vigilants Municipals programada per l'equip de govern de MES ha retardat la seva posada en marxa, i malgrat que s’ha intensificat la presència de Mossos d’Esquadra, s’hi ha sumat la baixa durant mesos de l’únic Agent Cívic que hi havia en actiu.

Tot plegat ha afectat segons els republicans a diferents episodis en matèria de seguretat, com ara punxades de rodes durant el recent pont del primer de maig, robatoris en habitatges, o l’incendi al Molí Gran de la fàbrica Espona, tot i que també hi va haver dues violacions a finals de febrer i en el termini d’una setmana.

L’absència de control policial, d'ençà que Josep Freire es va jubilar ara fa un any, és un dels principals motius de discrepàncies a un municipi que ERC considera deguda a “decisions econòmiques i la mala gestió política

