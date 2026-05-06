La Generalitat busca promotors per fer 63 pisos públics en solars petits de set municipis gironins
El concurs inèdit permet licitacions de manera individual i de forma simplificada
El model prioritza cooperatives i autopromoció en localitats amb parcel·les per a menys de vint habitatges
La Generalitat ha obert un concurs per trobar promotors interessats a construir 63 habitatges públics en nou solars petits de set municipis gironins. Les parcel·les incloses a la demarcació es troben a Girona, Llançà, Colera, Fontanals de Cerdanya, Palau-sator, Planoles i Vilobí d’Onyar, en el marc d’una convocatòria més àmplia que preveu aixecar 783 habitatges públics en 59 solars de 40 municipis de Catalunya.
La convocatòria, impulsada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, se centra sobretot en solars de petites dimensions, amb capacitat per a una vintena de pisos o menys. El Govern ha optat per licitar-los de manera individual, en lloc d’agrupar-los en grans paquets, amb l’objectiu de facilitar que s’hi presentin promotors adaptats a les característiques de cada municipi i de cada parcel·la.
A les comarques gironines, el municipi amb més habitatges previstos és Llançà, amb un solar amb capacitat per a 21 pisos. El segueixen Colera, amb dos solars i 12 habitatges; Planoles, amb un solar i 9 habitatges; Palau-sator, amb dos solars i 8 habitatges; Fontanals de Cerdanya, amb un solar i 5 habitatges; i Girona i Vilobí d’Onyar, amb un solar cadascun i 4 habitatges previstos en cada cas.
Titularitat municipal
Dels nou solars gironins, la majoria són de titularitat municipal. És el cas dels terrenys de Colera, Fontanals de Cerdanya, Palau-sator, Planoles i Vilobí d’Onyar, que sumen set solars i 38 habitatges. Els dos restants, situats a Llançà i Girona, són solars de la Generalitat i tenen capacitat per a 25 habitatges.
El concurs forma part de l’estratègia del Govern per ampliar el parc d’habitatge públic i assequible, especialment en municipis on les parcel·les disponibles tenen poca capacitat i sovint no resulten atractives per als grans promotors. Segons el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, molts d’aquests solars havien quedat sense promotor o pertanyen a ajuntaments que no disposen de prou mitjans tècnics per impulsar directament la licitació.
Fórmula innovadora
El Govern ha publicat aquest dimarts la fitxa dels 59 solars a la Plataforma de Contractació amb un formulari per sol·licitar el solar i el plec que regirà la licitació. Si un promotor o cooperativa mostra interès per un terreny, s'obrirà un període d'un mes per comprovar si hi ha més candidats. Si no n'hi ha, l'adjudicació es farà directament al primer interessat. "Es tracta d'una fórmula molt innovadora", han defensat les mateixes fonts de Territori. Si hi ha més d'un candidat que vol el solar, es farà un concurs amb criteris de valoració on es prioritzarà el lloguer; les cooperatives i l'autopromoció; la industrialització i el manteniment o pla de gestió.
Si hi ha més d'un candidat que vol el solar, es farà un concurs amb criteris de valoració on es prioritzarà el lloguer; les cooperatives i l'autopromoció; la industrialització i el manteniment o pla de gestió.
També s'inclouen nous criteris de valoració com el fet que es construeixin habitatges en règim cooperatiu de cessió d'ús o altres fórmules que impliquin la construcció dels habitatges per l'ús dels mateixos licitadors (15 punts) o que siguin habitatges promoguts o gestionats per entitats adherides a la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb una reserva d'un mínim d'un 20% dels pisos per a persones amb ingressos baixos (20 punts). Finalment, també s'introdueix la modalitat de l'autopromoció com una de les formes de presentar-se a la licitació.
Els acords fixen que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya supervisarà durant 75 anys el compliment de les condicions per part dels promotors. Un cop finalitzat aquest període, els habitatges revertiran als ajuntaments. Els consistoris, per la seva banda, es comprometen a atorgar la llicència d'obres en tres mesos des que es rebi el projecte constructiu i a facilitar els processos administratius. Pel que fa a l'adjudicació dels habitatges, els ajuntaments podran optar per gestionar directament la selecció dels beneficiaris o bé delegar-la en els promotors, sempre sota criteris de transparència i concurrència. Els municipis també podran establir requisits com l'empadronament per prioritzar l’accés als pisos.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas