Lluïsa Garcia, reelegida presidenta del Col·legi d'Infermeres de Girona
En el procés electoral només s'ha presentat una candidatura, que aposta per la participació, la formació i el reconeixement professional
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona (COIGI) ha renovat la seva Junta de Govern després del procés electoral en què s’ha presentat una única candidatura, + Impuls Infermeres, fet que ha comportat la seva proclamació automàtica sense necessitat de votació. D’aquesta manera, Lluïsa Garcia Garrido seguirà al capdavant del COIGI durant un segon mandat de quatre anys, donant continuïtat al projecte iniciat el 2022.
La nova etapa manté l’aposta per consolidar un col·legi proper, actiu i alineat amb les necessitats actuals de la professió, en un context de transformació del sistema sanitari i d’augment de la complexitat assistencial. Entre les principals línies estratègiques de la nova junta destaca la voluntat d’apropar encara més el col·legi als professionals, fomentant la participació activa de les col·legiades i buscant la implicació de les generacions més joves per reforçar les comissions de treball i garantir una institució col·legial dinàmica i representativa.
Un altre dels eixos prioritaris serà el desplegament d’un pla de formació continuada atractiu, actualitzat i de qualitat, capaç de donar resposta a les demandes reals del sector i d’acompanyar els professionals en el seu desenvolupament al llarg de tota la trajectòria laboral.
Reconeixement professional
El nou mandat posarà el focus en el reconeixement professional de les infermeres i infermers, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de la professió i avançar cap a la plena valoració de les seves competències, tant a Catalunya com a nivell estatal. La junta treballarà per reforçar el lideratge infermer en tots els àmbits, promovent la visibilitat, la identitat professional i el rol clau de les infermeres. En aquest context, es prioritzarà la consolidació de les especialitats i el desplegament de la pràctica avançada, exigint el reconeixement real del seu lideratge i de les seves competències, així com el desenvolupament efectiu de la prescripció infermera i l’impuls dels canvis necessaris en l’Estatut Marc, incloent-hi la reclassificació professional.
Paral·lelament, el COIGI impulsarà accions institucionals i de projecció social com la commemoració del seu centenari, l’organització del Dia Internacional de la Infermeria i el reforç de les relacions amb agents del territori. Això inclou grups polítics, organitzacions sindicals, societats científiques i associacions de pacients, amb la voluntat de generar sinergies i contribuir a la millora del sistema de salut i de l’atenció a la ciutadania.
