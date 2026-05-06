Mossos i policies locals reforcen els controls a motoristes aquesta setmana a les comarques gironines
Trànsit alerta que amb el bon temps augmenta l’ús de la moto i també el risc de sinistralitat d'un col·lectiu amb 15 morts aquest any a les carreteres catalanes
Quinze motoristes han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes. La xifra representa gairebé la meitat de les 34 víctimes mortals registrades enguany en accidents de trànsit a tot Catalunya. Tot i que la sinistralitat mortal global a la xarxa viària interurbana s’ha reduït, els motoristes són ara el col·lectiu amb més mortalitat a la carretera, cap d'ells ha tingut lloc a la província de Girona.
Davant d’aquestes dades, el Servei Català de Trànsit ha activat una campanya intensiva de vigilància centrada en motocicletes i ciclomotors. L’operatiu es desenvolupa des d’aquest dilluns, 4 de maig, i s’allargarà fins diumenge, dia 10, amb la participació dels Mossos d’Esquadra i de les policies locals.
Els controls se centraran en l’ús correcte del casc, tant per part dels conductors com dels acompanyants, i en la documentació del conductor i del vehicle, com el permís de circulació, la ITV i l’assegurança. També es vigilaran conductes de risc dels motoristes i infraccions d’altres conductors que puguin posar en perill aquest col·lectiu, com l’excés de velocitat, els avançaments temeraris o les distraccions.
Els Mossos d’Esquadra desplegaran 2.285 agents en 715 controls estàtics i dinàmics arreu del territori. En el marc de la campanya PREMOT, de prevenció de la sinistralitat dels motoristes, també s’utilitzaran motocicletes espiell, és a dir, patrulles de paisà per detectar infraccions que afectin la seguretat dels usuaris de vehicles de dues rodes.
El Servei Català de Trànsit també reforçarà la vigilància amb mitjans aeris, tant a la xarxa viària principal com a les carreteres secundàries amb més presència de motoristes. A més, aquest cap de setmana hi ha previstes dues sessions del programa Formació 3.0 a l’Estany, a la C-59, i a Calders, a la B-124.
En la campanya coordinada de l’any passat sobre motocicletes i ciclomotors es van imposar 1.037 denúncies en una setmana. La majoria estaven relacionades amb la documentació del vehicle i amb conductes durant la circulació.
