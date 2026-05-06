Ordeig vol augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques ampliant els dinamitzadors i conscienciant els consumidors
El conseller Ordeig demana un canvi de conscienciació en els consumidors per no basar les decisions "només de preu".
El Govern vol augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques ampliant a 73 els dinamitzadors que assessoren i acompanyen els productors que en fan. Es tracta de més del doble dels que hi havia fins ara i és una de les mesures per arribar a un futur en el qual la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, demana un "canvi radical" en la conscienciació dels consumidors i no "anar a una lògica només de preu". Ordeig, però, reconeix que hi ha polítiques europees com el contracte amb el Mercosur que "no depenen de nosaltres". A Catalunya actualment hi ha 5.180 operadors que treballen l'agricultura o la ramaderia ecològica.
Des d'aquesta setmana ja hi ha 73 persones -més del doble que fins ara- dedicades a assessorar i acompanyar els agricultors i ramaders que aposten per tirar endavant explotacions ecològiques. La seva feina és, bàsicament, guiar-los en qüestions legals, però també teixir una xarxa entre ells i, d'aquesta manera, ampliar les prop de 287.500 hectàrees que actualment hi ha a Catalunya d'agricultura ecològica, recollides en 5.810 operadors.
Un d'aquests dinamitzadors és l'Albert Marcé. Explica que la principal feina la tenen en temes normatius per a aquelles persones que aposten per passar-se a l'ecològic i que és "la principal por" d'aquests pagesos. Marcé assenyala que també s'involucren en projectes estratègics en el territori per generar les confiances necessàries entre els productors.
Un "canvi radical"
Però a banda de fer pedagogia entre els pagesos catalans, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Govern, Òscar Ordeig, aposta per generar "un canvi radical" entre la ciutadania i que no es compri "només amb un criteri de preu".
Ordeig assenyala que "tot va cap una producció sostenible" i, de fet, entre els objectius d'Europa hi ha el d'arribar a generar el 50% ecològic en els anys vinents. "Estem en un moment en el qual no podem dependre de produccions de l'altra punta del món". Remarca.
Ara bé, Ordeig reconeix que contractes com el de Mercosur "no depèn de nosaltres" i diu que faran "tot el que estigui a les seves mans" en l'aposta per l'ecològic. "Volem aliments saludables, que es cultivin al costat de casa, amb uns circuits curts i garanties. Hem de demanar i exigir controls d'entrada com els que exigim als nostres productors", argumenta.
Ajudes, però no subvencions
Des del sector remarquen que una de les claus passa per les ajudes que es puguin donar. En aquest sentit, el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), Rafel Ramon, explica que el que cal és que es facin polítiques que obliguin al consum de productes elaborats ecològicament.
"Han de ser ajudes estructurals, perquè les subvencions tampoc ens agraden. Nosaltres volem viure del que fem i la gràcia és que hi hagi unes normes que ens permetin viure del que fem i no pas subvencionats, que sempre estàs lligat", remarca Ramon.
Creixement sostingut des de 2010
Des del 2010, el sector ecològic català ha experimentat un creixement continuat, tant de superfície certificada com d'empreses relacionades amb la producció d'aliments ecològics. Ara bé, en els darrers anys aquest creixement s'ha estancat i en algun sector ha disminuït, en línia amb la tendència europea. En aquest context, però, cal destacar que a Catalunya aquesta disminució és poc significativa, ja que tot i un lleuger descens en el nombre d'operadors respecte al 2023 —quan es van registrar 5.333 operadors, 1.134 explotacions ramaderes i 283.891 hectàrees de superfície agrària inscrita—, el 2025 el nombre d'operadors se situa en 5.180 (−2,87 %), les explotacions ramaderes en 1.131 (−0,26 %) i la superfície agrària inscrita en 287.266 ha (+1,19 %).
En aquest punt, destaca el sector vaquí de carn ecològic, que ha passat de 278 explotacions l’any 2010 a 638 el 2025, amb més de 50.500 caps de bestiar, i que representa més del 55 % del total d’explotacions de ramaderia ecològica.
Altres amb presència significativa són l'oví de carn, amb 109 explotacions que suposen un 9,6 % del total, el cabrum de carn amb 70 explotacions (6,2 %), i l’equí amb 130 explotacions (11,5 %). Entre els animals de producció avícola, tenen especial rellevància els pollastres de carn amb 36 explotacions (3,2 %) i gallines ponedores 66 explotacions (5,8 %), tot contribuint a una visió àmplia i diversificada de la ramaderia ecològica a Catalunya.
Per altra banda, cal subratllar la vinya ecològica, que l'any 2010 registrava un total de 4.597 hectàrees, i el 2025, 33.794, sent el subsector amb un increment percentual més elevat en els darrers quinze anys. També cal mencionar altres cultius amb una superfície destacada en agricultura ecològica, com les oliveres (10.879 ha), els cereals i lleguminoses per a gra (8.179 ha) i la fruita seca, així com els pastures, prats i farratges, que continuen ocupant la superfície més gran (190.329 ha), i els boscos, matolls i recol·lecció silvestre (29.805 ha).
