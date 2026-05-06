El matí en què alumnes de tots els instituts de la Garrotxa corren junts per Olot
La cursa d'orientació reuneix gairebé 600 adolescents de la Garrotxa en una jornada esportiva i de cohesió social a l'entorn de Sant Francesc.
591 alumnes de 1r d’ESO de tots els instituts de la Garrotxa han participat aquest dimecres al matí en una nova edició de l’Orientolot 2026, la cursa d’orientació que combina esport, treball en equip i convivència entre joves de diferents centres. L’activitat s’ha fet de 10 a 12.30 hores a Olot, amb sortida des dels camps del Morrot i un recorregut per la zona de Sant Francesc, on els equips havien de localitzar el màxim nombre de fites amb l’ajuda d’un mapa.
L’Orientolot 2026 ha tornat a omplir de joves els camps del Morrot. La jornada ha reunit alumnes de 1r d’ESO de tots els instituts de la comarca en una activitat que va més enllà de la competició esportiva: els participants formen equips mixtos amb estudiants d’altres centres i han de resoldre el recorregut conjuntament.
Cada grup ha rebut un mapa pocs minuts abans de començar. A partir d’aquí, els equips han sortit de manera esglaonada amb l’objectiu de trobar el màxim nombre de fites repartides per l’entorn de Sant Francesc. L’activitat treballa l’orientació, però també la coordinació, la presa de decisions ràpides, el consens i la relació entre alumnes que no comparteixen institut.
Equips mixtos per fomentar la convivència
El format és un dels trets que diferencia l’Orientolot d’una cursa escolar convencional. Els grups no es fan només per centre, sinó que barregen estudiants de diferents instituts de la Garrotxa. Això converteix la prova en una activitat física i, alhora, en una eina de convivència i cohesió entre joves de la comarca.
La jornada ha començat amb una dinàmica de presentació dels membres de cada equip i una activitat conduïda per l’associació esportiva Gastant Keks. Després s’han iniciat les sortides des dels camps del Morrot, amb els alumnes repartits pel recorregut i el mapa com a guia.
Una activitat del Pla Educatiu d’Entorn
L’Orientolot és una iniciativa anual vinculada al Pla Educatiu d’Entorn d’Olot. Segons la informació facilitada per l’Ajuntament d’Olot, l’activitat és fruit del treball conjunt de l’Àrea d’Esports, l’Àrea de Cultura i Educació, l’Escola Pia i el Consell Esportiu de la Garrotxa.
Els alumnes dels cicles formatius d’activitats físiques de l’Escola Pia s’han encarregat de guiar i dinamitzar els grups, una tasca que els permet aplicar en un entorn real els coneixements treballats a l’aula. El personal docent d’educació física dels centres de secundària de la comarca també col·labora en l’organització.
La cursa s’emmarca en un any en què Olot ostenta el reconeixement de Ciutat Europea de l’Esport 2026, però el valor principal de la jornada és més concret: reunir gairebé 600 adolescents de la comarca en una activitat compartida, a l’aire lliure i amb l’esport com a punt de trobada.
