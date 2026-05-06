El Trueta es consolida com a referent en malalties autoimmunitàries amb més de 800 pacients atesos
L'hospital rep una acreditació estatal d'excel·lència per la "qualitat assistencial i organitzativa"
La Unitat Assistencial de Malalties Autoimmunitàries Sistèmiques de l’hospital Josep Trueta ha obtingut l’acreditació d’excel·lència atorgada per la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI), un reconeixement que certifica que la Unitat disposa dels recursos, l’experiència clínica i l’organització necessaris per oferir una atenció de qualitat contrastada a les persones afectades per aquest tipus de patologies. D'aquesta manera, el reconeixement certifica la consolidació de la unitat, que ha atès més de 800 pacients des de la seva constitució, l’any 2024.
Disposar d’aquesta distinció reflecteix l’expertesa en malalties com el lupus, les vasculitis o la síndrome de Sjögren, així com la capacitat de realitzar un diagnòstic precís, aplicar tractaments avançats i oferir una atenció personalitzada centrada en les necessitats de cada pacient. Per obtenir el segell d’excel·lència de la SEMI, la Unitat ha superat en els darrers mesos una avaluació basada en estàndards de qualitat vinculats a l’atenció i la seguretat del pacient, l’eficiència dels processos assistencials, la formació continuada dels professionals, l’activitat investigadora i la coordinació entre especialitats i nivells assistencials.
L’acreditació obtinguda posa en valor la tasca i la ràpida consolidació de la Unitat de Malalties Autoimmunitàries Sistèmiques del Trueta, impulsada l’any 2024 amb l’objectiu d’oferir una atenció més coordinada i continuada per a un tipus de patologies que es caracteritzen pel fet que el sistema immunitari ataca teixits i òrgans sans del propi organisme.
Des de la seva constitució i fins a 2025, la Unitat ha fet un seguiment de 844 pacients de la demarcació de Girona, els quals són atesos per un equip multidisciplinari amb representació de Medicina Interna, Reumatologia, Nefrologia, Neurologia, Pneumologia, Otorrinolaringologia, Aparell Digestiu, Oftalmologia, Dermatologia, Laboratori d’Anàlisis Clíniques, Anatomia Patològica i Farmàcia. El nombre de consultes acumulades en aquest període (2024-2025) s’aproxima a les 4.000 entre primeres visites, successives i telefòniques.
La creació de la Unitat també va comportar la incorporació de professionals d’infermeria especialitzades, encarregades d’acompanyar i orientar els pacients en el coneixement de la malaltia i els tractaments, així com en la prevenció i control de riscos associats, com ara complicacions cardiovasculars, osteoporosi o infeccions.
Les malalties autoimmunitàries sistèmiques
Les malalties autoimmunitàries sistèmiques són patologies poc freqüents i d’alta complexitat que poden comportar una elevada morbimortalitat. Poden afectar òrgans i sistemes vitals com el renal, el neurològic, el digestiu o el cardiovascular, i en molts casos poden deixar seqüeles permanents.
Per aquest motiu, és clau la detecció precoç, el seguiment estret per identificar brots o complicacions terapèutiques i un abordatge multidisciplinari que garanteixi una atenció integral i continuada.
