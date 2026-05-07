Els "recs secrets" és el nou producte turístic de Banyoles
L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar a conèixer els recs des de diferents perspectives, amb itineraris disponibles en quatre idiomes i una guia didàctica
Redacció
L’Ajuntament de Banyoles ha desenvolupat ‘Els recs secrets’, un nou producte turístic per donar a conèixer tots els recs que travessen la ciutat, a través del joc amb un dispositiu mòbil. Es tracta de l’actuació número 10 del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) Banyoles – Eix de Transició Digital que ha comptat amb un pressupost de 48.400 euros, finançats a través dels Fons Next Generation EU.
‘Els recs secrets’ és la combinació d’experiències sobre el terreny amb interacció digital que inclou un total de tres itineraris interactius per a tres tipus de públics: familiar, joves i adults. Anna Tarafa, regidora de Promoció econòmica i Turisme ha destacat que ““hem desenvolupat aquest nou producte turístic amb l’objectiu de fomentar més i millor el coneixement i descoberta d’un dels nostres principals atractius com són els recs, des de diferents punts de vista per arribar a tots els públics. Els tres itineraris estaran disponibles en quatre idiomes: català, espanyol, anglès i francès”, a més d’afegir que “la gent hi podrà accedir a través d’una webapp que ja està disponible”. En paral·lel s’ha preparat una guia didàctica, pensada com un recurs educatiu per als centres escolars.
L’itinerari destinat al públic familiar porta per nom “A la recerca d’en Blauet”. En aquesta ruta els infants hauran de trobar en Blauet, i s’aprofita per donar isibilitat a la col·lecció de llibres infantils existent sobre la conca lacustre de Banyoles, amb en Blauet com a protagonista, editada pel Consorci de l’Estany.
La segona de les propostes és “SeRECts escape”, un joc d’escapada ple de reptes i enigmes dirigit, principalment, a un públic juvenil i adolescent. Aquest joc interactiu es pot complementar amb de descoberta d’una paraula amagada a la ciutat seguint les pistes d’un mapa secret de Banyoles (disponible en paper a l’Oficina de Turisme), on el públic ha de descobrir els secrets dels recs mentre es troben 9 de les 14 plaques que s’amaguen per la ciutat amb un codi Morse per desxifrar una paraula amagada.
Per últim, la tercer proposta, adreça a un públic més adult es tracta d’unaaudioguia pensada per escoltar i descobrir a un ritme tranquil diferents indrets vinculats als recs de Banyoles. Per aquest itinerari és recomana disposar d’auriculars. Cada un dels itineraris està pensat per completar entre una i dues hores i consta d’un recorregut aproximat d’uns tres quilòmetres. Per a jugar-hi la persona usuària ha d’estar a uns 20 metres com a màxim del lloc geolocalitzat.
El joc inclou material multimèdia que combina elements visuals i sonors amb tecnologia de realitat augmentada que s’integra amb el món real mitjançant dispositius com mòbils, tauletes i/o ulleres de realitat augmentada. La webapp elsrecs.banyoles.cat està disponible des d’avui i el diumenge 24 de maig, coincidint amb les activitats del Dia de l’Estany, Turisme Banyoles comptarà amb un espai al parc de la Draga per explicar i dinamitzar els diferents itineraris
