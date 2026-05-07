Prova pilot a uns vint edificis de la Generalitat a les comarques gironines per "posar ordre" a les comunitats de veïns
La majoria són a Font de Pólvora i Figueres oest i es vetllarà perquè l'ascensor i la llum a l'escala funcionin
La Generalitat i el Col·legi d'Administradores i Administradors de Finques de Girona (CAFGi) han signat un conveni per impulsar una prova pilot a una vintena d'edificis de promoció pública de les comarques gironines per "posar ordre" a les comunitats de veïns. La majoria dels blocs estan als barris de Font de la Pólvora de Girona i Figueres oest i la finalitat és que un administrador de finques ajudi a constituir les comunitats i garantir el bon estat dels espais comuns. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha exposat que, per exemple, es vetllarà perquè l'ascensor funcioni i hi hagi llum a l'escala, evitant possibles fraus elèctrics o ocupacions. L'objectiu és acabar ampliant-ho a tota Catalunya.
