Quatre morts en quatre mesos a les carreteres gironines
La demarcació registra dues víctimes mortals menys que l’any passat fins al 30 d’abril
Quatre persones han mort en accidents de trànsit a les carreteres gironines durant els primers quatre mesos de l’any. Segons el balanç del Servei Català de Trànsit fins al 30 d’abril, la demarcació de Girona ha registrat dues víctimes mortals menys que en el mateix període de l’any passat. Per comarques, els sinistres mortals s’han concentrat a la Selva, amb dues víctimes, al Gironès, amb una, i a la Garrotxa, també amb una.
L’últim accident mortal a les comarques gironines es va produir el divendres 10 d’abril a la tarda a l’N-260, a Maià de Montcal. Per causes que encara s’estan investigant, un turisme i un camió van xocar frontalment. La conductora del cotxe, una dona de 54 anys, S.M.M., veïna de Castellfollit de la Roca, va ser evacuada en helicòpter en estat crític a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, on posteriorment va morir. El conductor del camió va resultar ferit lleu.
Reducció de la mortalitat
El balanç gironí s’emmarca en una reducció general de la mortalitat viària a Catalunya. Entre l’1 de gener i el 30 d’abril, 33 persones han perdut la vida en 32 accidents mortals a la xarxa viària interurbana catalana. Són 20 víctimes menys que en el mateix període del 2025, quan n’hi va haver 53, cosa que representa una reducció de prop del 38%. També han baixat els ferits greus, que han passat de 220 l’any passat a 209 enguany, un 5% menys.
Tot i aquest descens, Trànsit alerta del pes dels col·lectius vulnerables en la sinistralitat mortal. De les 33 persones que han mort aquest any a Catalunya, 22 eren motoristes, vianants o ciclistes. En concret, han mort 14 motoristes, 5 vianants i 3 ciclistes. Això significa que dos de cada tres morts a les carreteres catalanes pertanyien a aquests col·lectius.
Per demarcacions, Barcelona és la que acumula més víctimes mortals, amb 14 morts, seguida de Tarragona, amb 11. A Lleida n’hi ha hagut 4, les mateixes que a Girona. En el cas gironí, la xifra és inferior a la de l’any passat, però manté la sinistralitat mortal en un ritme d’una víctima al mes durant el primer quadrimestre de l’any.
Dos morts a l'Eix gironí
Pel que fa a la xarxa viària, la C-25, l’AP-7 l’N-340 concentren 3 víctimes mortals cadascuna, mentre que la C-26 i l’A-2 en registren dues cadascuna. En el cas de l'Eix Transversal (C-25), Girona acumula dos víctimes mortals en un sol sinistre viari del mes de març. Un home i una dona van morir en una col·lisió per encalç entre dos camions que va acabar amb un dels tràilers incendiat.
El Servei Català de Trànsit insisteix en la necessitat d’augmentar la prudència a la carretera i fa una crida específica als motoristes, vianants i ciclistes perquè incrementin la percepció del risc. També demana a la resta d’usuaris que mantinguin conductes de respecte i prudència envers els col·lectius més vulnerables.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- El mètode del forat a la carrosseria: roben un cotxe de 100.000 euros i intenten endur-se’n un de 180.000 a Calonge
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- El poble de 4.000 habitants que s’ha posat de moda al futbol gironí
- Nestlé concreta l’impacte de l’ERO a Girona: 12 treballadors afectats i un mes de negociacions per davant