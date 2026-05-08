Alumnes de Girona, Salt, Banyoles i Roses participen en la celebració del Dia d’Europa a Barcelona
La jornada ha reunit uns 600 estudiants de 22 centres educatius catalans que formen part del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, en un acte que també ha servit per commemorar els 40 anys de l’adhesió de l’Estat espanyol a la Unió Europea
Alumnes de quatre centres educatius de la província de Girona han participat aquest matí en la celebració del Dia d’Europa al centre cívic Cotxeres de Sants, a Barcelona. Es tracta dels instituts Jaume Vicens Vives de Girona, Salvador Espriu de Salt, Josep Brugulat de Banyoles i Illa de Rodes de Roses, que formen part del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu.
La jornada ha reunit uns 600 estudiants i una seixantena de docents de 22 centres educatius d’arreu de Catalunya. Enguany, l’acte també ha servit per commemorar els 40 anys de l’adhesió de l’Estat espanyol a la Unió Europea.
Els alumnes gironins han compartit la jornada amb estudiants de municipis com Barcelona, Terrassa, Sabadell, Lleida, Tarragona, Mataró, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Igualada, Torrefarrera o Moià. La trobada ha combinat activitats educatives i d’entreteniment amb l’objectiu de fomentar la reflexió sobre els valors europeus i el paper de la ciutadania jove.
Durant la jornada, els estudiants han participat en diferents activitats vinculades als valors europeus i als reptes que afecten especialment els joves. Entre les activitats destacades hi ha hagut l’enregistrament d’un especial del programa LOFT de 3Cat, conduït per Gal·la Castelltort i Alberto Gadel, que ha abordat qüestions com l’addicció a les xarxes socials, la salut mental i la desinformació.
També hi ha participat el divulgador i doctor en Química Vladimir Sánchez, conegut a les xarxes socials com a Breaking Vlad, que ha dinamitzat un taller per connectar conceptes de química amb la democràcia. L’acte ha acabat amb la interpretació de l’Himne d’Europa a càrrec dels músics de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), Marta Albiol i Joan Soler.
La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha adreçat un videomissatge als participants en què ha defensat que "Europa ha transformat països, ha canviat vides i ha ampliat horitzons”. Metsola també ha recordat que la Unió Europea treballa per afrontar reptes com la crisi de l’habitatge, el cost de l’energia i de la vida, la creació d’ocupació i el foment de la competitivitat.
L’acte ha comptat també amb la presència de la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i de la vicepresidenta de la comissió de Cultura i Educació del Parlament Europeu, Diana Riba, que s'ha adreçat als alumnes recordant-los que "la Unió Europea és un projecte democràtic compartit que no s’hereta, sinó que es construeix, es practica, es cuida i es renova a cada generació”.
Aquesta és la quarta edició de la celebració del Dia d’Europa amb centres educatius catalans que participen en el programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, impulsat per l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona.
