Banyoles facilita l'estudi amb la reobertura de l'Aula d'Estudi a la biblioteca municipal

L'equipament posa en marxa l'espai per a estudiants i investigadors a partir del 10 de maig i fins al 10 de juny

L'Aula d'Estudi de la biblioteca de Banyoles. / Ajuntament de Banyoles

Meritxell Comas

Banyoles

Amb la voluntat de facilitar i donar un espai per a la comunitat d’estudiants de la ciutat i la comarca, la biblioteca municipal de Banyoles torna a ampliar horaris amb l’Aula d’Estudi. El servei, que s’adreça a tota la comunitat estudiantil i també d’investigadors, ofereix aquest espai des d’aquest diumenge 10 de maig fins al 10 de juny.

Coincidint amb la recta final del curs acadèmic i amb el període d’exàmens, la biblioteca de Banyoles amplia horaris i obrirà de dilluns a divendres de deu del matí a dues del migdia i de quatre de la tarda a deu de la nit; i els caps de setmana ho farà de dos quarts d’11 del matí a dues del migdia i de quatre de la tarda a deu del vespre.

L’Aula d’Estudi, adreçada a investigadors i estudiants majors de 16 anys, és un recurs que posen a l’abast la Biblioteca i l’Oficina Jove Cal Drac i que s’ha convertit en un servei amb "molt bona acceptació", celebra l'Ajuntament. Es tracta d'un espai tranquil, confortable i amb connexió oberta a internet. Per donar resposta a la demanda dels usuaris, per primer cop el desembre passat es va oferir aquest espai per als exàmens de mig curs. Per accedir-hi i poder-ne fer ús, els estudiants i investigadors només hauran de presentar el DNI, NIE o passaport.

