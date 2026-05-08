Banyoles facilita l'estudi amb la reobertura de l'Aula d'Estudi a la biblioteca municipal
L'equipament posa en marxa l'espai per a estudiants i investigadors a partir del 10 de maig i fins al 10 de juny
Amb la voluntat de facilitar i donar un espai per a la comunitat d’estudiants de la ciutat i la comarca, la biblioteca municipal de Banyoles torna a ampliar horaris amb l’Aula d’Estudi. El servei, que s’adreça a tota la comunitat estudiantil i també d’investigadors, ofereix aquest espai des d’aquest diumenge 10 de maig fins al 10 de juny.
Coincidint amb la recta final del curs acadèmic i amb el període d’exàmens, la biblioteca de Banyoles amplia horaris i obrirà de dilluns a divendres de deu del matí a dues del migdia i de quatre de la tarda a deu de la nit; i els caps de setmana ho farà de dos quarts d’11 del matí a dues del migdia i de quatre de la tarda a deu del vespre.
L’Aula d’Estudi, adreçada a investigadors i estudiants majors de 16 anys, és un recurs que posen a l’abast la Biblioteca i l’Oficina Jove Cal Drac i que s’ha convertit en un servei amb "molt bona acceptació", celebra l'Ajuntament. Es tracta d'un espai tranquil, confortable i amb connexió oberta a internet. Per donar resposta a la demanda dels usuaris, per primer cop el desembre passat es va oferir aquest espai per als exàmens de mig curs. Per accedir-hi i poder-ne fer ús, els estudiants i investigadors només hauran de presentar el DNI, NIE o passaport.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida