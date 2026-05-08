Caure i aixecar-se tantes vegades com faci falta
L’atleta Anna Comet defensa que la conciliació entre maternitat i l’esport d’elit és possible, malgrat els obstacles físics i personals
La passió per superar-se malgrat els obstacles ha marcat la trajectòria de l’atleta d’elit, entrenadora, periodista i mare Anna Comet. No és casualitat, doncs, que la primera ponència de la Nit de la Dona, organitzada ahir pel Diari de Girona a l’Hotel Carlemany, portés per títol Passió.
En la seva presentació, Comet va repassar la seva trajectòria professional, iniciada en el món de l’esquí alpí quan només tenia sis anys. Aquesta afició es va consolidar als 13 anys, moment en què va marxar a França: «El joc es va convertir en la meva professió».
La seva carrera, però, es va truncar als 18 anys arran d’una lesió crònica al genoll. Lluny de rendir-se, va compaginar els estudis universitaris amb un procés de rehabilitació de quatre anys. Va ser aleshores quan va començar a córrer: «Trobava molt a faltar entrenar i competir. I en aquell moment, el que tenia més fàcil era córrer».
Pas a pas, va passar de ser una esportista amateur a competir al màxim nivell, formant part de les seleccions catalana i espanyola i participant en campionats europeus i mundials.
Equilibris amb la maternitat
El seu segon gran projecte de vida -i també el que li va generar més dubtes- va ser la maternitat. «Havia aconseguit arribar a un alt nivell com a esportista, però la societat em continuava dient que, quan fos mare, tot s’acabaria», va explicar. Amb tot, va decidir fer el pas de ser mare i va assegurar que després va viure «els millors anys» de la seva carrera esportiva i professional. La segona maternitat, però, va anar acompanyada de problemes de salut i d’una pèrdua de confiança tant física com psicològica. «Sentia pressió per recuperar-me i tornar a estar en actiu». Malgrat tot, Comet no es va rendir: «Vaig continuar entrenant».
«Soc conscient de la situació que tinc, però he triat ser mare i continuar competint. Potser no assoliré l'èxit pel mateix camí que la resta, però continuo treballant amb disciplina», va afirmar. L’esportista també va defensar que la maternitat i el rendiment professional no són incompatibles: «El millor moment vital per créixer també pot ser el millor moment de rendiment».
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- El mètode del forat a la carrosseria: roben un cotxe de 100.000 euros i intenten endur-se’n un de 180.000 a Calonge
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- El poble de 4.000 habitants que s’ha posat de moda al futbol gironí
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar