Caure i aixecar-se tantes vegades com faci falta

L’atleta Anna Comet defensa que la conciliació entre maternitat i l’esport d’elit és possible, malgrat els obstacles físics i personals

L’atleta d’èlit, entrenadora, periodista i mare Anna Comet en la seva ponència per a la Nit de la Dona. / Marc Martí Font

Helena Viñas

La passió per superar-se malgrat els obstacles ha marcat la trajectòria de l’atleta d’elit, entrenadora, periodista i mare Anna Comet. No és casualitat, doncs, que la primera ponència de la Nit de la Dona, organitzada ahir pel Diari de Girona a l’Hotel Carlemany, portés per títol Passió.

En la seva presentació, Comet va repassar la seva trajectòria professional, iniciada en el món de l’esquí alpí quan només tenia sis anys. Aquesta afició es va consolidar als 13 anys, moment en què va marxar a França: «El joc es va convertir en la meva professió».

La seva carrera, però, es va truncar als 18 anys arran d’una lesió crònica al genoll. Lluny de rendir-se, va compaginar els estudis universitaris amb un procés de rehabilitació de quatre anys. Va ser aleshores quan va començar a córrer: «Trobava molt a faltar entrenar i competir. I en aquell moment, el que tenia més fàcil era córrer».

Pas a pas, va passar de ser una esportista amateur a competir al màxim nivell, formant part de les seleccions catalana i espanyola i participant en campionats europeus i mundials.

Equilibris amb la maternitat

El seu segon gran projecte de vida -i també el que li va generar més dubtes- va ser la maternitat. «Havia aconseguit arribar a un alt nivell com a esportista, però la societat em continuava dient que, quan fos mare, tot s’acabaria», va explicar. Amb tot, va decidir fer el pas de ser mare i va assegurar que després va viure «els millors anys» de la seva carrera esportiva i professional. La segona maternitat, però, va anar acompanyada de problemes de salut i d’una pèrdua de confiança tant física com psicològica. «Sentia pressió per recuperar-me i tornar a estar en actiu». Malgrat tot, Comet no es va rendir: «Vaig continuar entrenant».

«Soc conscient de la situació que tinc, però he triat ser mare i continuar competint. Potser no assoliré l'èxit pel mateix camí que la resta, però continuo treballant amb disciplina», va afirmar. L’esportista també va defensar que la maternitat i el rendiment professional no són incompatibles: «El millor moment vital per créixer també pot ser el millor moment de rendiment».

