Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florscontenidors Gironahantaviruscrim Saltvaga educadores infantilsNestlé GironaSpar Girona
instagramlinkedin

Compartir un vi de manera conscient com un acte de resistència

Anna Espelt reflexiona sobre l’autoexigència de les dones i reivindica la conversa i la comunitat per reconnectar en aquest món

La viticultora Anna Espelt durant la seva intervenció a l'hotel Carlemany de Girona.

La viticultora Anna Espelt durant la seva intervenció a l'hotel Carlemany de Girona. / Marc Martí

Gemma Pujolràs

Gemma Pujolràs

Girona

La viticultora Anna Espelt va iniciar la seva intervenció amb una reflexió introspectiva arran d’una entrevista prèvia a la Nit de la Dona, titulada «Aspiro que les dones puguem ser igual de mediocres que els homes». Va explicar que aquell titular li havia generat una allau de missatges i que la va sorprendre especialment «la dicotomia» entre les reaccions d’homes i dones. Això la va portar a concloure que les dones sovint s’autoimposen «un nivell d’exigència molt alt», que, a vegades, «ens fa perdre moltes coses».

Pagesa i hereva d’una família de viticultors de moltes generacions, Espelt va explicar que, quan va acabar la carrera, pensava que «això de la igualtat ho teníem fet». Però en incorporar-se a l’empresa familiar es va trobar amb un entorn «molt masculinitzat». Recordava, per exemple, que els tractoristes «se’m saltaven i anaven a parlar amb l’avi». Per fer-se un lloc en aquell món, intentava adaptar-se fins al punt de definir-se, amb un humor, com «un home amb tetes».

Malgrat les dificultats, Espelt va perseguir el seu objectiu: «fer vins de l’Empordà molt i molt bons». Va relatar com, a la finca de Mas Marès, la seva família va apostar per un model de viticultura orientat tant a la qualitat del vi com a la prevenció d’incendis i la preservació de la biodiversitat. Durant disset anys va treballar un paisatge pensat «no per si venia un incendi, sinó per a quan vingués». Quan finalment el foc va arribar el 22 de febrer del 2022, el projecte va demostrar l’eficàcia: la finca va actuar com a barrera natural.

Una proposta simbòlica

Espelt també va reivindicar el valor de la connexió humana i de la cooperació amb altres agents. Segons ella, l’èxit del projecte només havia estat possible gràcies a la bona entesa entre científics, tècnics, administració i família. A partir d’aquí, va enllaçar aquesta idea amb una reflexió més àmplia sobre el vi com a «lubricant social» al llarg de la història, una eina que afavoreix la conversa, els vincles i la idea de comunitat.

Per acabar, va fer una proposta simbòlica al públic: comprar una caixa de vi amb el compromís de «compartir cada ampolla conscientment amb algú important». També va convidar les assistents a retrobar-se l’any següent, al voltant del solstici, al Pla de les Gates de la seva finca, per compartir què havia passat després d’aquelles trobades al voltant del vi i de la conversa.

Notícies relacionades

Segons Anna Espelt, en un món on cada vegada són més presents les pantalles i l’aïllament, «el millor acte de resistència que podem fer és tornar a reconnectar».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents