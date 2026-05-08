Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florscontenidors Gironahantaviruscrim Saltvaga educadores infantilsNestlé GironaSpar Girona
instagramlinkedin

Deu lliçons de vida per a dones emprenedores, segons Inés Ures

La fundadora de la marca de manicura Arpías comparteix els aprenentatges que han marcat la seva trajectòria professional i personal

L’emprenedora Inés Ures, una de les fundadores d’Arpías, durant la seva ponència a la Nit de la Dona.

L’emprenedora Inés Ures, una de les fundadores d’Arpías, durant la seva ponència a la Nit de la Dona. / Marc Martí Font

L’empresària Inés Ures té molt clar que ha viscut tres vides al llarg dels seus gairebé 40 anys: «Treballant per altres, invertint i com a emprenedora». Aquest bagatge li ha aportat 10 lliçons a nivell tant professional com emocional que van ser el fil conductor de la seva ponència a la tercera edició de la Nit de la Dona, organitzada per Diari de Girona a l’hotel Carlemany.

Nascuda a Galícia, Ures es considera «filla adoptiva de Catalunya», on va viure durant un temps abans de traslladar-se a Londres. En tot aquest temps, ha ostentat càrrecs de gran responsabilitat en empreses com Deliveroo, Treatwell i Atrápalo. Actualment, però, té un projecte entre mans nascut amb l’objectiu de «dignificar el sector de la bellesa»: aquest és Arpías, marca que ha convertit la manicura en un espai professional segur per a les dones, que conformen el 99% de la plantilla

Fins a arribar aquí, però, el camí no ha estat lineal. «Cauràs, però fallar és normal. De tot aprendràs alguna cosa. Cada cicatriu que t’emportes et fa millor», va dir Ures, qui va afegir que «has d’estar preparat per a quan tinguis un moment de sort». Alhora, Ures va animar al públic - sobretot femení- a «demanar el que vols en veu alta. El pitjor que et pot passar és que et diguin que no».

La gestió de la incomoditat també va ser el fil d’una de les lliçons de vida de l’empresària: «La incomoditat és informació, no una alarma». En un món on «cada vegada ens costa més està incòmodes», Ures va animar al públic a veure aquest sentiment com una oportunitat per a «prendre millors decisions de futur».

Una altra cosa que, a la llarga, Ures també considera que pot afavorir és «tancar cercles», tant a escala emocional com professional: «Fes una llista de gent amb qui vols arreglar les coses.». Alhora, cal «prendre decisions pendents»: «L’estrès no existeix, però si tot allò que tenim pendent».

Ben acompanyada

«La culpa de mare no existeix», va reblar Ures. En la recta final de la seva ponència, va posar el focus en la necessitat de ser «dones ambicioses», sota l’argument que els rols professionals i de família «no es poden desenvolupar de manera perfecta». De la mateixa manera, «tampoc pots planificar la teva vida. Dissenya opcions, perquè tindràs sorpreses».

En l’àmbit econòmic, l’emprenedora va remarcar que «els diners sí que importen, donen comoditat i llibertat». Per això, cal «educar-se en aquest àmbit», però també rodejar-se de qui et pugui ensenyar.

Notícies relacionades

Més important que això, però, és envoltar-te d’aquells amb qui «comparteixes valors». En aquest sentit, Ures té clar que està molt ben acompanyada acabant la seva ponència amb una fotografia d’ella juntament amb el seu marit i dues filles.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents