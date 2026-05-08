NIT DE LA DONA
Dones referents que obren camí
La tercera edició de la Nit de la Dona organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica finalitza amb el lliurament dels guardons en reconeixement de les trajectòries pofessionals de la creadora de contingut i professora de català Irene Carreras; la guia turística Rosa Duran; la doctora Rosa Roca; i l’exdirectora de la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich.
Donar veu a dones que inspiren, lideren i deixen empremta, a més d’esdevenir referents des de la seva trajectòria personal i professional.
Aquesta va ser l’essència de la tercera edició de la Nit de la Dona, organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica i que va finalitzar amb el lliurament de diferents premis amb la voluntat de reconèixer el talent i la perseverança de dones gironines que han destacat en àmbits molt diversos. La gala, que es va portar a terme a l’Hotel Carlemany i va reunir unes 300 persones, va premiar Irene Carreras, creadora de contingut i professora de català que va rebre el Premi Dona Talent patrocinat per Grup Pous; la guia turística Rosa Duran guardonada amb el Premi Dona Referent patrocinat per Volvo Turismes Girona; Rosa Roca, doctora i cap de Servei de la Unitat de Cures Pal·liatives de l’hospital Santa Caterina de Salt reconeguda amb el Premi Trajectòria Professional patrocinat per Toni Pons i, finalment, el Premi d’Honor patrocinat per l’Associació Gironina d’Empresàries i Diari de Girona a l’exdirectora de la Fundació Ramon Noguera i vicepresidenta del Patronat, Pepita Perich.
La Tercera Nit de la Dona organitzada per Diari de Girona reuneix unes 300 persones
Totes elles van rebre el reconeixement públic dels assistents a la gala i un homenatge merescut als valors, els èxits, els lideratges i empremta que han demostrat. A la sala hi havia representació de diferents sectors de la societat gironina, del món econòmic i empresarial, acadèmic i cultural.
L’esdeveniment, que es va celebrar amb el patrocini de Toni Pons, Grup Pous, Volvo Turismes Girona, l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE), Ormetal i Centre Verd i la col·laboració d’INET, Prat Sàbat, Xuixos Can Castelló i Institut Guinot, va reivindicar el paper de les dones com a referents que obren camí i precisament aquest fet es va posar de manifest al llarg de la gala.
Reivindicar la igualtat
L’obertura de l’acte va anar a càrrec del subdirector del Diari de Girona, Oriol Puig que va iniciar la seva intervenció reivindicant la Nit de la Dona com una cita per posar «nom i rostre» a dones que fan avançar la societat. Puig va destacar que la vetllada volia reconèixer dones que, des de llocs molt diferents «han convertit la seva feina en una manera de transformar el món que tenen més a prop».
Puig va recordar que la «igualtat no és només una reivindicació de les dones, sinó una responsabilitat de tothom». El subdirector del diari va remarcar que la Nit de la Dona no volia ser només una gala, sinó també un espai de reconeixement i conversa per recordar que «darrere de cada trajectòria hi ha moltes hores de feina que no sempre es veuen, renúncies, equilibris difícils, portes tancades i l’exigència, massa sovint imposada a les dones, d’haver de demostrar el doble per arribar al mateix lloc».
La gala posa en valor trajectòries des d’àmbits molt diferents per transformar el món
Finalment, Puig va posar l’accent en la responsabilitat dels mitjans a l’hora d’explicar millor el territori i, especialment, les dones que el fan possible. «Durant massa temps, moltes trajectòries femenines han quedat en un segon pla, com si fossin complementàries», va assenyalar, abans de remarcar que moltes vegades aquestes dones «eren la història principal», però no sempre se les havia sabut mirar prou bé.
Prèviament, la presentadora de la jornada, la periodista de Diari de Girona Meritxell Comas, va presentar l’acte recordant la voluntat amb la qual va néixer aquest esdeveniment. «Avui som aquí per celebrar dones que inspiren sense fer soroll. Dones que lideren des de la creativitat, la constància, la intuïció, el compromís i la feina ben feta. Dones que han convertit els reptes en oportunitats, que han trencat sostres visibles i invisibles, i que ens recorden que el talent femení no és una excepció, sinó una realitat que cal reconèixer, acompanyar i projectar».
La gala va enfilar el seu moment final amb el desvetllament públic dels premis. En primer lloc, el va rebre la creadora de contingut en català Irene Carreras, guardonada amb el Premi Dona Talent. En el discurs d’agraïment, Carreras va reivindicar que el seu objectiu és portar la llengua «al carrer, a les xarxes i al dia a dia de la gent». Un dels moments més emotius va arribar quan Carreras va dedicar el premi a la seva àvia Dolors, que ha esdevingut també protagonista dels seus continguts. La va definir com la matriarca de la família. «De tu estic aprenent coses que no aprendré en cap llibre», va dir en referència a la seva àvia, que també va pujar a l’escenari per reivindicar la importància de transmetre la llengua.
«El meu objectiu és portar la llengua catalana al carrer, a les xarxes socials i al dia a dia de la gent»
Per la seva banda, la guia turística Rosa Duran va agrair al jurat el Premi Dona Referent per haver reconegut una trajectòria vinculada al món de les visites guiades i del turisme, un sector que, segons va reivindicar, sovint treballa de manera discreta. «Som com petites formiguetes que no se’ns veu gaire, però som verdaders ambaixadors de la gent que ve». Duran va defensar la importància de la feina dels guies turístics i va celebrar que el premi servís també per donar visibilitat al sector.
«Cal defensar la feina dels guies turístics i aquest premi també serveix per donar-nos visibilitat»
Tot seguit va arribar el moment del lliurament del Premi Dona Trajectòria per a Rosa Roca, doctora i cap de Servei de la Unitat de Pal·liatius de l’hospital Santa Caterina. Roca va dedicar el reconeixement als pacients i les famílies que va definir com a «autèntics herois». També va reivindicar la importància d’acompanyar aquests processos des d’una mirada humana i de contribuir, cada dia, a fer més suportable aquest camí i a ajudar-hi a trobar sentit.
«És important acompanyar aquests processos des d’una visió humana i ajudar a trobar-hi sentit»
I finalment, l’exdirectora de la Fundació Ramon Noguera, Pepa Perich, va rebre el Premi d’Honor tot afirmant que «quan la vida dona l’oportunitat de treballar per les persones i millorar-ne la qualitat de vida, això ja és en si mateix un premi».
«Ja és un premi tenir l’oportunitat de treballar per les persones i millorar la seva qualitat de vida»
Perich va assegurar que porta dins seu moltes coses de la Fundació Ramon Noguera i que també hi ha deixat una part de la seva pròpia empremta. També va dedicar el premi, amb especial estima, a les persones amb discapacitat intel·lectual.
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- El mètode del forat a la carrosseria: roben un cotxe de 100.000 euros i intenten endur-se’n un de 180.000 a Calonge
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- El poble de 4.000 habitants que s’ha posat de moda al futbol gironí
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar