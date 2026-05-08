Europa es fixa en el model gironí de suport a persones amb discapacitat
Josep Maria Solé, director general de Support-Girona, participa en una conferència internacional organitzada per la Presidència de Xipre del Consell de la Unió Europea
L’ecosistema gironí de salut mental i discapacitat ha tingut presència aquesta setmana en una de les principals trobades europees sobre drets i inclusió de les persones amb discapacitat. Support-Girona ha estat l’única entitat de l’Estat espanyol convidada a intervenir a la Conferència Europea d’Alt Nivell sobre Discapacitat organitzada per la Presidència de Xipre del Consell de la Unió Europea, celebrada a Limassol i centrada en l’empoderament, els suports i la inclusió comunitària de les persones amb discapacitat Inclusion of Persons with Disabilities: Empowerment and Support in a Community for All).
La trobada ha reunit representants de governs europeus, institucions de la Unió Europea, la Comissió Europea, organitzacions internacionals i entitats referents en l’àmbit de la discapacitat per abordar els avenços i els reptes vinculats al dret a la plena capacitat jurídica, la presa de decisions amb suport i la vida independent reconeguts als articles 12 i 19 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides.
En aquest marc, Josep Maria Solé Chavero, director general de Support-Girona, ha participat al panell internacional on ha compartit l’experiència de l’entitat en el desenvolupament de suports centrats en la persona, la presa de decisions amb suport i la promoció de la vida independent.
Durant la seva intervenció, Solé ha posat en valor el model de cooperació territorial existent a les comarques gironines entre entitats socials, serveis especialitzats, administracions i agents comunitaris, destacant que la transformació dels sistemes de suport només és possible des del respecte a la voluntat i les preferències de les persones.
La conferència ha evidenciat que, malgrat els avenços produïts en els darrers anys, bona part dels estats europeus encara presenten mancances importants tant en l’adaptació legislativa com en la transformació efectiva dels models d’atenció i suport.
En aquest sentit, s’ha destacat que tant la reforma estatal derivada de la Llei 8/2021 com especialment la modificació del Codi Civil de Catalunya a través del Decret llei 19/2021 situen Catalunya entre els marcs normatius més avançats d’Europa en matèria de suport a la capacitat jurídica i reconeixement de la voluntat de la persona.
Des de Support-Girona es considera que l’actual context legislatiu ofereix una oportunitat per continuar avançant cap a models de suport més comunitaris, inclusius i orientats als drets humans. L’entitat defensa la necessitat de consolidar serveis especialitzats i polítiques públiques que permetin fer efectius aquests drets en el dia a dia de les persones.
La participació a la conferència també ha permès establir contactes amb professionals i organitzacions europees interessades a impulsar futurs projectes de col·laboració internacional en l’àmbit dels drets, la inclusió i els suports a la capacitat jurídica.
