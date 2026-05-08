Evacuen en helicòpter un ciclista ferit en topar contra un arbre en un corriol a Sant Joan les Fonts

L'home presentava un fort dolor a les cervicals i el SEM el va evacuar a l'hospital d'Olot

Els Bombers i el SEM durant l'atenció al ciclista ferit a Sant Joan les Fonts. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Ssnt Joan les Fonts

Un ciclista de 51 anys va resultar ferit aquest dijous a la tarda després de topar contra un arbre mentre circulava per un corriol entre Batet de la Serra i Begudà, al terme de Sant Joan les Fonts.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís quan faltaven cinc minuts per les sis de la tarda a través del telèfon d’emergències 112 i van activar una dotació terrestre i un helicòpter amb efectius de la unitat conjunta dels GRAE amb el SEM.

L’home presentava un dolor molt fort a les cervicals i no podia moure el coll. Els efectius d’emergències el van atendre en un primer moment al lloc de l’accident i el van immobilitzar amb un collarí cervical i un matalàs de buit abans d’extreure’l de la zona.

Un cop estabilitzat, el ciclista va ser evacuat amb l’helicòpter dels Bombers fins al parc d’Olot, on l’esperava una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques. Finalment, va ser traslladat ferit de poca gravetat a l’Hospital Comarcal d’Olot.

