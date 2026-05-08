Ferran Raigon encapçalarà Junts per «girar full» a Ripoll
El candidat defensa deixar enrere el «soroll» polític i aposta per un municipi «endreçat, dinàmic i amb esperança en el futur»
Ferran Raigon encapçalarà la candidatura de Junts per Ripoll a les eleccions municipals del 2027. La formació el va presentar aquest dijous al vespre en un acte a la sala Abat Senjust, davant de prop de 150 persones, en què el candidat va mantenir una conversa amb l’exalcaldessa de Vic i expresidenta del Parlament, Anna Erra. També hi van intervenir el secretari general de Junts, Jordi Turull, el diputat al Parlament Jordi Munell i la presidenta comarcal, Monsina Llimós.
Raigon va aprofitar la presentació per fer una crida a «girar full», minimitzar el «soroll» polític i recuperar la convivència al municipi. «La nostra vila necessita fer un salt endavant, girar full, minimitzar el soroll i pensar a construir un futur en positiu», va defensar el candidat, que va assegurar que li agradaria ser alcalde per ajudar a fer que Ripoll «brilli arreu».
El cap de llista va reivindicar un projecte per a un Ripoll «endreçat, dinàmic, positiu i amb esperança en el futur» i va remarcar que es presenta envoltat de persones que «s’estimen el seu municipi». Segons va exposar, Junts vol posar el focus en les necessitats de la vila i en la manera de fer-les possibles. Raigon també va defensar que Ripoll «està perdent oportunitats» i que necessita un canvi de rumb. En aquest sentit, va remarcar que cal algú que es concentri «només» a treballar pel municipi i va assumir el compromís que, si és escollit alcalde, «només» farà d’alcalde.
Habitatge i activitat econòmica
Entre els principals eixos del projecte, el candidat va situar la millora de qüestions del dia a dia com la neteja, la via pública i la mobilitat, que considera que s’han d’abordar amb «lideratge» i amb un equip centrat en la gestió municipal. També va apuntar la necessitat de donar forma als grans projectes pendents del municipi, especialment en habitatge i activitat econòmica.
En matèria d’habitatge, Raigon va defensar que cal ampliar l’oferta disponible i recuperar propostes que, segons va dir, «s’han deixat perdre durant aquest mandat». Pel que fa al sòl industrial, va posar el focus en el polígon de Can Franquesa i va advertir que algunes empreses que volien créixer a Ripoll ho han hagut de fer fora del municipi. «Treballarem per donar resposta a aquesta demanda», va afirmar.
El candidat també es va referir al projecte de reforma energètica de la Nau del Pla, que, segons va criticar, encara no s’ha començat a executar. Raigon va atribuir aquesta situació a una «deixadesa i manca d’atenció» i va advertir del risc de perdre la subvenció si no es justifica l’inici de les obres abans del 30 de juny.
Pel que fa a l’educació, va apostar per fer un plantejament estratègic de la formació postobligatòria perquè Ripoll exerceixi de capitalitat i aprofiti la seva vinculació amb la Universitat de Vic. Durant l’acte, Jordi Turull va expressar el seu suport a Raigon i va assegurar que el candidat «s’estima Ripoll» i «la gent de Ripoll». El secretari general de Junts va defensar que aquestes són condicions bàsiques per ser alcalde i va afirmar que la candidatura obre «motius per a l’esperança» al municipi.
